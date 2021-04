Borsa Italiana Oggi 22 aprile 2021: apertura poco mossa, Campari e Interpump le migliori

© Shutterstock

Avvio in leggero rialzo per la borsa di Milano nel giorno delle decisioni BCE. Massima attenzione sul titolo Juventus che negli ultimi giorni ha subito una dura correzione

Poco movimento in apertura di contrattazioni a Piazza Affari. Il Ftse Mib, rispettando le attese, si è portato sul verde ma senza evidenziare significative variazioni in avanti. Come hanno messo in evidenza molti analisti, il clima sul mercato europeo (e quindi anche su quello italiano) è condizionato dall'attesa per le decisioni di politica monetaria della BCE.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

In questo contesto a registrare le performance più forti sul paniere di riferimento di Piazza Affari sono titoli come Interpump Group e Campari mentre, per quello che riguarda le quotate maggiormente in difficoltà, a fare peggio sono Diasorin e Atlantia.

Alle ore 10,00 la situazione sul paniere di riferimento è la seguente: Ftse Mib in progressione dello 0,1 per cento a quota 24185 punti.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib aggiornato alle ore 10,00.

La lista delle quotate in più forte rialzo comprende (finestra informativa delle ore 10,00):

Campari: +1,9 per cento a 10,21 euro

Interpump Group: +1,82 per cento a 44,78 euro

Nexi: +1,52 per cento a 15,33 euro

Tra le quotate che invece registrano i ribassi più ampi a spiccare sono:

Diasorin: +1,09 per cento a 154,05 euro

Atlantia: -0,83 per cento a 16,08 euro

Tenaris: -0,83 per cento a 8,83 euro

Vuoi investire sulle quotate che oggi registrano le variazioni di prezzo più consistenti in borsa? Per speculare sui prezzi dei tiitoli puoi operare con i Contratti per Differenza. Scegliendo un broker autorizzato come Plus500 (leggi qui la recensione completa) avrai subito la demo gratuita per fare pratica senza rischi.

Borsa Italiana Oggi 22 aprile 2021: previsioni apertura

Come sarà l'apertura di Borsa Italiana Oggi 22 aprile 2021? Per dare una risposta a questa domanda è necessario fare riferimento alle previsioni del pre-market e quindi all'andamento dei futures sul Ftse Mib. Dall'analisi di tali dati si deduce che l'apertura di Piazza Affari oggi dovrebbe essere tinta di verde. Un avvio in rialzo attende anche le altre borse europee. Attenzione però a non attendersi comunque troppo dall'avvio dei mercati che, per forza di cose, oggi saranno condizionati dal clima di attesa per le decisioni della BCE.

Il contesto di riferimento con cui gli investitori dovranno fare i conti è incoraggiante. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno mandato in archivio le rispettive sedute con un rialzo. Nel dettaglio la piazza del Giappone ha chiuso la seduta di giovedì con il Nikkei avanti del 2,38 per cento a quota 29.188 punti. Netta prevalenza dei verdi anche a New York con l'indice Dow Jones che ha archiviato la seduta di mercoledì con un rialzo dello 0,93 per cento a 34.137 punti; l'S&P 500 che ha messo in cassaforte lo 0,93 per cento attestandosi a 4.173 punti e il Nasdaq che ha fatto meglio di tutti con una variazione positiva dell'1,19 per cento a 13.950 punti.

Le progressioni registrate dalle deu borse possono essere sfruttate per investire attraverso i CFD. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione) avrai subuto la demo gratuita da 100 mila euro per imparare ad operare senza rischi. Senza bisogno di lasciare il sito, puoi prenderla direttamente in basso.

Borsa Italiana Oggi 21 aprile 2021: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che conviene tenere d'occhio oggi in vista dell'apertura delle contrattazioni? Conoscere i titoli più interessanti in vista dell'avvio della seduta, significa comprendere dove sia meglio posizionarsi fin dai primi minuti.

I nomi che facciamo oggi sono due: Juventus e Brunello Cucinelli. Il prezzo delle azioni Juve è reduce da una correzione molto forte iniziata l'altro ieri e proseguita in modo ancora più intenso nella seduta di ieri. Il fallimento del progetto Super League ha fatto crollare le quotazioni della Juve. Oggi ci sarà una ripresa oppure il trend ribassista è destinato a proseguire ancora?

Vuoi investire in azioni attraverso i CFD? Scegliendo il broker eToro non dovrai pagare commissioni e in più il conto demo è sempre gratuito.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Altra quotata da tenere d'occhio è Brunello Cucinelli. La società ha reso noto che i primi tre mesi dell'esercizio 2021 si sono chiusi con ricavi pari a 164,6 milioni di euro, in aumento del 5,1 per cento rispetto ai 156,7 milioni messi a segno nei primi tre mesi dello scorso anno. Per quello che riguarda l'esercizio in corso, il management di Brunello Cucinelli ha confermato le stime di crescita del fatturato in un range compreso tra il 15 e il 20 per cento rispetto al 2020.