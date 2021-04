Borsa Italiana oggi 26/04/2021: Ftse Mib chiude a +0,52%, Tenaris e BPER Banca le migliori

La borsa di Milano si è mossa in verde nella prima seduta della settimana. Vendite copiose su Leonardo e Prysmian

Andamento molto prudente per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana. Dopo un'apertura tinta di rosso, il Ftse Mib è passato in positivo consolidando il segno verde nel corso del pomeriggio. Al traguardo delle 17,30 il paniere di riferimento di Piazza Affari si è presentato con un rialzo dello 0,52 per cento a 24513 punti.

A spiccare sul principali indice di Piazza Affari è stata la robusta progressione di Tenaris e di BPER Banca. Non sono mancano comunque i segni negativi con Leonardo e Prysmian che hanno messo in evidenza ribassi anche significativi.

Per seguire l'andamento del Ftse Mib in tempo reale si può fare riferimento al grafico in basso.

La lista delle azioni migliori è stata alla fine la seguente:

Tenaris: +3,45 per cento a 9,18 euro

BPER Banca: +3,08 per cento a 1,87 euro

Mediobanca: +2,85 per cento a 9,37 euro

Tra le quotate più in difficoltà, invece, a fare peggio sono state:

Prysmian: -3,17 per cento a 26,27 euro

Leonardo: -2,13 per cento a 6,78 euro

Enel: -1,09 per cento a 8,64 euro

Borsa Italiana Oggi 26 aprile 2021: situazione in apertura

Il listino appare piuttosto contrastato, con un equilibrio tra i titoli che stanno performando con il segno meno, e quelli che invece stanno performando con il segno più.

Tra le migliori prestazioni registriamo per il momento quella di Interpump Group, che guadagna lo 0,67% a 45,04 euro, mentre tra le prestazioni più negative spicca sicuramente quella di Leonardo, che perde già il 3,87%.

Ricordiamo che nel weekend la società aerospaziale e della difesa aveva annunciato di aver acquisito il 24,1% di Hensoldt, una società leader in Germania nel settore dell’elettronica per la difesa, al prezzo di 606 milioni di euro, ovvero 23 euro per azione. A vendere le quote è stata Square Lux Holding II Sarl, veicolo di KKR. Le notizie di stampa confermano che Leonardo avrebbe superato la concorrenza di Thales, Indra e Saab nell’aggiudicazione delle partecipazioni nella società quotata a Francoforte.

Con questa operazione Leonardo diventerà il maggiore azionista di Hensoldt insieme a KfW, che ha a sua volta annunciato l’acquisto della partecipazione del 25,1% della società nello scorso dicembre, a un prezzo che secondo Reuters fu pari a 464 milioni di euro.

