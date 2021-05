Borsa Italiana Oggi 11 maggio 2021: Ftse Mib a picco, si salvano solo in 2

© Shutterstock

Seduta in forte ribasso per la borsa di Milano in scia al crollo di Tokyo e del Nasdaq. Tra le quotate più vendute ci sono Diasorin, Amplifon e CNH Industrial.

Le previsioni sull'apertura di Borsa Italiana Oggi 11 maggio 2021 sono state del tutto rispettate. Come da attese, infatti, il Ftse Mib ha aperto gli scambi in forte ribasso a causa di vendite diffuse che stanno interessando praticamente tutti i titoli.

Tra le quotate più pesanti, dopo metà seduta, ci sono Diasorin e CNH Industrial. Il peso dei titoli in ribasso è decisamente maggiore rispetto a quello esercitato dalle poche quotate in verde (BPER Banca, Banco BPM).

La situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari alle ore 13,30 è quindi la seguente: Ftse Mib in calo dell'1,86 per cento a 24342 punti. Nel corso della mattinata il paniere di riferimento di Piazza Affari è arrivato a perdere fin oltre il 2 per cento.

Per seguire l'andamento in tempo reale del principale indice di Borsa Italiana, è possibile fare riferimento al grafico in basso.

La lista delle quotate migliori della seduta (aggiornamento ore 13,30) comprende:

Banco BPM: +0,71 per cento a 2,54 euro

BPER Banca: -0,4 per cento a 2,004 euro

Tra i titoli peggiori, invece, a registrare i ribassi più ampi sono:

Diasorin: -4,17 per cento a 136,7 euro

Amplifon: -3,75 per cento a 33,92 euro

CNH Industrial: -3,71 per cento a 13,50 euro

Borsa Italiana oggi 11 maggio 2021: previsioni apertura

Come sarà l'apertura di scambi di Borsa Italiana Oggi 11 maggio 2021? Ci sarà una prevalenza degli acquisti oppure saranno le vendite a condizionare l'andamento delle contrattazioni? L'analisi dei futures sui principali indici di Piazza Affari, consente di avere delle indicazioni precise su quello che potrebbe essere il colore prevalente in avvio di seduta.

Diciamo subito che, stando alle previsioni, a tingere l'apertura di scambi sul Ftse Mib dovrebbe essere il segno rosso. Gli investitori, infatti, si attendono un avvio di scambi con un ribasso di circa 1 punto percentuale che sarebbe anche frutto delle prese di profitto che dovrebbero interessare il settore bancario, reduce dell'ottima seduta di ieri.

Il contesto di riferimento, dal canto suo, potrebbe agevolare l'avvio di scambi in rosso che è atteso a Piazza Affari. La borsa di Tokyo, tradizionale punto di riferimento per Borsa Italiana, ha chiuso la seduta di martedì con il Nikkei in ribasso del 3 per cento a quota 28609 punti. Non è andata meglio a New York. Anche a Wall Street, infatti, a prevalere sono stati i segni negativi con il Dow Jones che ha mandato in archivio la giornata in calo dello 0,1 per cento a quota 4.743 punti, dopo aver però aggiornato il massimo storico a 35.092 punti, l'S&P 500 che ha rimediato un calo dell'1,04 per cento a 4.188 punti e il Nasdaq che ha chiuso la giornata con un crollo del 2,55 per cento scivolando a 13.402 punti.

Borsa Italiana Oggi 11 maggio 2021: titoli più interessanti

Come nostra consuetudine, in questo paragrafo segnaliamo quelle che sono le quotate che oggi potrebbero evidenziare i movimenti di prezzo più consistenti. Ad essere state protagoniste nella seduta di ieri sono state le quotate del settore bancario con Unicredit maglia rosa. Diciamo quindi che, di diritto, i titoli delle banche sono tra quelli che oggi 11 maggio 2021 potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più forti. E' possibile che, dopo il rally di lunedì, le quotate del settore bancario possano essere oggi al centro di naturali prese di profitto.

Una menzione particolare va ad Unicredit. La big del settore bancario ha reso noto le modalità attuative per l'esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie per un ammontare massimo pari a 178,69 milioni di euro e per un numero di azioni ordinarie che non sarà non superiore a 30.000.000.

Oltre ad Unicredit, altro titolo interessante per la seduta di oggi è CIR. La holding ha reso noto che è sua intenzione lanciare un'offerta pubblica di acquisto volontaria parziale massime 156.862.745 azioni CIR pari al 12,282 per cento del capitale a un prezzo unitario di 0,51 euro.