Borsa Italiana Oggi 24 maggio 2021: effetto stacco dividendi, Ftse Mib chiude in calo

© Shutterstock

Seduta di borsa condizionata dallo stacco di ben 18 dividendi del Ftse Mib. Amplifon e BPER Banca le quotate migliori

Lo stacco di ben 18 dividendi ha impattato sul Ftse Mib fin dall'apertura delle contrattazioni. Come da previsioni della vigilia, infatti, il paniere di riferimento di Borsa Italiana ha aperto la seduta di oggi 24 maggio 2021 con un leggero segno negativo causato dalla pesantezza di alcuni dei titoli impegnati con lo stacco della rispettiva cedola.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Alla fine della seduta, a registrare le performance più pesanti sul principale indice di Piazza Affari sono state Italgas, Generali Assicurazioni, A2A e Unipol ossia 4 quotate che sono state impegnate con lo stacco del dividendo. Interessante, però, notare che tra i titoli in rialzo, a spiccare sia stata quella BPER Banca che è stata anche lei alle prese con lo stacco della cedola. BPER, però, è stato un caso particolare poichè tra le quotate migliori ci sono stati titoli che oggi non hanno staccato il dividendo come Banco BPM e Amplifon.

Vuoi avere una panoramica completa dei dividendi in stacco oggi? Leggi questo articolo.

Alle ore 17,30 la situazione sul principale indice di Borsa Italiana era la seguente: Ftse Mib in ribasso dello 0,33 per cento a 24891 punti.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento del Ftse Mib: come si può vedere dalla curva, l'indice di riferimento di Piazza Affari si è mosso in negativo fin dall'avvio degli scambi.

La lista delle quotate migliori ha compreso:

BPER Banca: +4,29 per cento a 2,08 euro

Amplifon: +2,5 per cento a 37,35 euro

Poste Italiane: +1,74 per cento a 11,7 euro

Tra le quotate più in ribasso, invece, a fare peggio sono state:

Italgas: -4,59 per cento a 5,58 euro

Generali Assicurazioni: -4,3 per cento a 16,9 euro

Unipol: -3,25 per cento a 4,79 euro

Vuoi investire sulle quotate che oggi registrano le variazioni di prezzo più forti? Grazie al CFD trading puoi speculare anche al ribasso (qui la guida completa allo short trading). Per imparare ad investire in borsa attraverso i Contratti per Differenza, puoi fare pratica con la comoda demo gratuita che ti viene offerta dal broker Plus500 (leggi qui la recensione). Attiva il tuo account dimostrativo Plus500 seguendo il link in basso, non c'è bisogno di lasciare il sito.

Borsa Italiana Oggi 24 maggio 2021: previsioni apertura

La seduta di Borsa Italiana oggi 24 maggio sarà condizionata dallo stacco dei dividendi. Ben 18 società del Ftse Mib saranno alle prese con lo stacco della cedola e questo, secondo i calcoli formulati da Borsa Italiana stessa, avrà un impatto dello 0,89 per cento in avvio di contrattazioni.

Stacco dei dividendi a parte, il contesto di riferimento con il quale il mercato azionario italiano sarà chiamato a fare i conti, non è particolarmente brillante. Sia la borsa di Wall Street che quella di Tokyo, infatti, hanno mandato in archivio le sedute rispettive con variazioni di prezzo frazionali.

Nel dettaglio, la borsa del Giappone ha chiuso la prima seduta della settimana con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,17 per cento a quota 28.365 punti. Poco movimento anche a New York con la borsa di Wall Street che ha chiuso la seduta dello scorso venerdì con il Dow Jones avanti dello 0,36 per cento a 34.208 punti, l'S&P 500 in calo dello 0,08 per cento a 4.156 punti e il Nasdaq che ha perso lo 0,48 per cento a 13.471 punti.

I movimenti messi a segno dalle due borse, possono essere sfruttati per investire attraverso i CFD. Scegliendo un broker autorizzato come eToro (leggi qui la recensione completa) avrai subito la demo gratuita da 100 mila euro virtuali per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza correre il rischio di perdere soldi reali.

Puoi usare il broker eToro anche per investire in criptovalute e sul Forex, sempre operando dalla stessa piattaforma. Perchè citiamo i crypto-asset e le coppie di valute? Il motivo è semplice: anche questi mercati, infatti sono caratterizzati da un certo dinamismo. Il prezzo del Bitcoin, infatti, è sceso fino a 35mila dollari mentre, per quello che riguarda il Forex, l'Euro è sceso a 1,22 dollari.