Borsa Italiana oggi 2 giugno 2021: Ftse Mib in passa in verde, Interpump scatenata

© Shutterstock

Apertura regolare per la borsa di Milano in occasione della festa della Repubblica. Interpump e Stellantis tra le quotate da tenere d'occhio

Avvio in leggero ribasso per la borsa di Milano nella terza seduta della settimana con successivo passaggio sul verde. Come da attese, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha avviato la seduta con una leggera flessione anche a causa del clima semi-festivo che caratterizza gli scambi, per poi recuperare e portarsi sopra la parità. Nonostante una situazione poco mossa, comunque, non mancano le quotate che registrano variazioni di prezzo anche sensibili.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community, la funziona CopyTrader™ ti permette di copiare in automatico le strategie dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Un esempio in tal senso è il titolo Interpump che sta mettendo a segno un balzo di oltre 7 punti percentuali (per conoscere i motivi alla base del rally della società non devi far altro che continuare a leggere il post). Sul fronte opposto, ossia tra le quotate in ribasso, a spiccare è il calo di Atlantia.

Alle ore 10,00 la situazione sul paniere principale della borsa di Milano è la seguente: Ftse Mib in rialzo dello 0,22 per cento a quota 25393 punti.

Per seguire l'andamento dell'indice è possibile fare riferimento al grafico in basso.

La lista delle quotate migliori della seduta aggiornata alle ore 12,30 comprende:

Interpump: +7,1 per cento a 50,25 euro

Buzzi Unicem: +1,75 per cento a 23,84 euro

Intesa Sanpaolo: +1,29 per cento a 2,47 euro

Tra i titoli più in affanno, invece, ci sono:

Atlantia: -2,55 per cento a 15,83 euro

Diasorin: -1,37 per cento a 140,1 euro

STM: -0,77 per cento a 30,29 euro

Per investire sulle quotate che oggi segnano i movimenti di prezzo più significati puoi operare con il CFD Tarding. Il broker Plus500 ti offre la demo gratuita per fare pratica.

Borsa Italiana oggi 2 giugno 2021: pre-market

Come previsto dal calendario degli scambi, oggi 2 giugno 2021, Festa della Repubblica, Borsa Italiana sarà normalmente aperta. Cosa attendersi, quindi, dall'avvio di scambi di Piazza Affari? Ci sarà un predomonio dei titoli in rialzo oppure a caratterizzare la seduta saranno le vendite? E su quali quotate è bene puntare? Per trovare una risposta a tutte queste domande, non devi far altro che leggere questo post.

Iniziamo dalle indicazioni del pre-market. Dopo il balzo in avanti di ieri che ha riportato il Ftse Mib ai livelli pre-covid19, i futures sui principali indici di Borsa Italiana anticipano per oggi 2 giugno un avvio scambi all'insegna della cautela. E' altamente probabile, quindi, che ci siano pochi movimenti in avvio di scambi. Stesso andamento dovrebbe caratterizzare anche le altre borse europee.

A condizionare i primi minuti di contrattazioni potrebbe essere l'andamento molto abbottonato che ha caratterizzato la seduta di ieri della borsa di Wall Street. A New York, infatti, l'indice Dow Jones ha chiuso avanti dello 0,13 per cento a 34.575 punti, mentre l’S&P 500 ha evidenziato un calo fraazionale dello 0,05 per cento a 4.202 punti e il Nasdaq ha chiuso lasciando sul parterre lo 0,09 per cento a 13.736 punti. Da evidenziare la performance molto forte che hanno messo a segno i titoli del settore petrolifero che si sono mostrati capaci di sfruttare, fino in fondo, il rally della quotazione petrolio che è salita ai massimi da due anni.

Spostandoci sul mercato asiatico, la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con il Nikkei in rialzo dello 0,46 per cento a quota 28946 punti.

Per sfruttare le variazioni di prezzo messe a segno dai principali indici di borsa di tutto il mondo puoi prendere in considerazione la possibilità di operare attraverso il CFD trading. Scegliendo un broker autorizzato come eToro (leggi qui la recensione) avrai subito la demo gratuita per imparare ad operare senza rischi.

Borsa Italiana Oggi 2 giugno 2021: i titoli più interessanti

Quali sono le quotate che conviene tenere d'occhio nella seduta di borsa di oggi? A dispetto del clima semi-festivo (il trading afterhours, comunque, è chiuso in occasione della Festa della Repubblica), sul paniere di riferimento di Piazza Affari oggi non mancheranno le quotate che potrebbero registrare variazioni di prezzo anche interessanti.

Un esempio è Stellantis che, in scia alla pubblicazione dei dati sulle immatricolazioni auto nel mese di maggio avvenuta ieri sera dopo la chiusura degli scambi, oggi potrebbe registrare oscillazioni di prezzo. Per la cronaca Stellantis ha chiuso lo scorso mese con vendite per complessive 56mila unità, in rialzo del 49,5 per cento rispetto al maggio dell'anno precedente (mese, però, caratterizzato dal primo lockdown per l'emergenza Covid-19). La quota di mercato di Stellantis riferita al mese di maggio si è quindi attestata al 39,3 per cento.

Per investire sulle azioni Stellantis, puoi scegliere di operare attraverso il CFD Trading. Scegliendo il broker eToro per fare trading sulle azioni, non dovrai neppure pagare commissioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Altro titoli da tenere d'occhio è Interpump. La società ha reso noto di aver sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione dal gruppo Danfoss della business unit White Drive Motors & Steering. Il closing dell'operazione dovrebbe esserci nel quarto trimestre 2021 a seguito dell'acquisizione delle attività del settore Hydraulics di Eaton da parte di Danfoss.

Tra i titoli da tenere d'occhio ci sono anche Generali e Cattalica Assicurazioni. Come noto lo scorso lunedì la compagnia assicuratrice friulana ha annunciato il lancio di un'OPA sulla compagna veronese che è quotata sul Mid Cap.