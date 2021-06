Borsa Italiana Oggi 17 giugno 2021: possibile apertura in calo, i titoli più interessanti

© Shutterstock

Piazza Affari verso un avvio in ribasso. Poste Italiane e Stellantis tra le quotate da tenere d'occhio

La borsa di Milano dovrebbe aprire la seduta di oggi 17 giugno con il Ftse Mib in leggero calo. E' questa la previsione che si può dedurre analizzando l'andamento dei futures nel pre-market. Dopo le decisioni di politica monetaria della FED, rese note ieri sera alle ore 20,00 italiane, gli investitori dovrebbero quindi optare per un atteggiamento prudente.

Per la cronata la Federal Reserve ha ovviamente lasciato invariato il costo del denaro (e questo era scontato) ma ha rivisto al rialzo le stime sull'inflazione per il 2021 portandole dal 2,2 per cento al 3 per cento (dato core).

L'impatto delle delibere della banca centrale Usa è stato negativo sia sulla borsa di Wall Street (seduta di ieri) che su quella di Tokyo. La piazza americana ha mandato in archivio la giornata con il Dow Jones in ribasso dello 0,77 per cento a quota 34.034 punti, l'S&P 500 in flessione dello 0,54 per cento a 4.224 punti e il paniere Nasdaq che ha perso lo 0,24 per cento scedendo a 14.040 punti.

Stesso trend negativo anche sul listino giapponese. A Tokyo, infatti, l'indice Nikkei ha chiuso la sessione odierna con un ribasso dello 0,93 per cento a quota 29018 punti.

Borsa Italiana Oggi 17 giugno 2021: i titoli più interessanti

Come sempre riportiamo nel secondo paragrafo del post, alcune indicazioni su quelle che sono le quotate che oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più rilevanti.

Spunti interessanti nella seduta di oggi potrebbero esserci su Poste Italiane e su Stellantis. La quotata gialla potrebbe registrare oscillazioni di valore significative in scia all'avvenuto collocamento della prima emissione obbligazionaria perpetua subordinata ibrida con periodo di non-call di 8 anni riservata solo ad investitori istituzionali. Il valore complessivo del bond emesso da Poste Italiane è pari a 800 milioni di euro.

Il secondo titolo da tenere d'occhio è Stellantis. Il colosso del settore automotive potrebbe risentire della pubblicazione dei dati ACEA sulle immatricolazioni di automobili nell'Unione Europea. Nel mese di maggio nell'area UE sono state immatricolate 891665 auto, in rialzo del 53,4 per cento rispetto alle vendite dello stesso periodo dello scorso anno. Stellantis ha registrato a maggio un rialzo delle immatricolazioni del 49,1 per cento con 199.775 vetture vendute.

Alla luce di questo dato, la quota mercato europea in mano a Stellantis è ora pari al 22,4 per cento.