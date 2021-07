Borsa Italiana Oggi 6 luglio 2021: attese variazioni minime, occhio a Banca MPS

© Shutterstock

Pochi spunti nella seconda seduta settimanale di Piazza Affari. Da monitorare i titoli oil dopo il fallimento del vertice OPEC

L'assenza di punti significativi, dovrebbe condizionare l'apertura di Borsa Italiana Oggi 6 luglio 2021, inchiodando il Ftse Mib sulla parità. Non sono infatti previste oscillazioni di prezzo significative in avvio di contrattazioni e questo per due diversi motivi: il fatto che la borsa di Wall Street ieri sia rimasta chiusa per festività e (questo aspetto lo vedremo successivamente) e il fatto che manchino notizie price sensitive sulle principali quotate del Ftse Mib.

Come sempre iniziamo dal contesto di riferimento. La borsa di Tokyo ha chiuso la seconda seduta della settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,16 per cento a quota 28643 punti. A conti fatti anche il mercato azionario nipponico è stato condizionato dallo stop per festività della borsa Usa.

Borsa Italiana Oggi 6 luglio 2021: i titoli più interessanti

Conoscere già prima dell'apertura delle contrattazioni quelle che sono le quotate che oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più significative, significa avere tutto il tempo che serve per potersi posizionare in modo corretto. Come abbiamo già anticipato oggi sul Ftse Mib non ci sono titoli che potrebbero essere al centro di oscillazioni di prezzo consistenti.

La sola eccezione può essere rappresentata dal settore oil. Il vertice OPEC+ si è chiuso senza un accordo ed è probabile che ciò possa avere delle ripercussioni sulla quotazione petrolio e, a cascata, anche sui titoli oil.

Fuori dal Ftse Mib, spunti interessanti potrebbero esserci su Monte dei Paschi e su Webuild. La quotata senese terrà oggi una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione della banca con all'ordine del giorno, valutazioni sulla situazione patrimoniale dell'istituto bancario toscano.

Per quanto riguarda invece Webuild, il gruppo delle costruzioni è stato interessato da un aggiornamento di rating operato da Fitch. Gli analisti internazionali hanno confermato il rating del gruppo al livello BB ma hanno anche alzato l'outlook dal precedente negativo a stabile. L'upgrade di outlook è una buona notizia che potrebbe incrementare l'appeal del titolo delle costruzioni già in avvio di seduta.