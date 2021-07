Borsa Italiana Oggi 14/07/2021: FTSE MIB chiude la mattina in parità, le banche sono le grandi protagoniste

Mattinata di stabilità per la Borsa milanese. A tenere banco sono soprattutto le banche. Intanto, Poste entra al 40% nel capitale di Eurizon.

FTSE MIB apre la seduta di metà settimana con una prestazione leggermente positiva, recuperando lo 0,23% rispetto alla chiusura di ieri, a 25.215,23 punti. A metà mattina Milano si indebolisce, giungendo intorno alla parità, confermata alle 12.30.

A tenere banco oggi sono soprattutto le indiscrezioni sui titoli bancari, protagonisti di un vero e proprio risiko difficile da sbrogliare nel breve termine, ma che potrebbe avere delle implicazioni notevoli in un termine più ampio.

Azioni bancarie oggi: cosa sta succedendo a Unicredit, BPM e MPS

Stando a quanto riporta il quotidiano Il Messaggero, il CEO di Unicredit Andrea Orcel si starebbe focalizzando sul rilancio della propria banca con focalizzazione sulla divisione italiana, accantonando almeno per il momento i dossier sulle acquisizioni e sulle fusioni, definendo non particolarmente convenienti le condizioni che sarebbero necessarie per perseguire tali strade.

Ricordiamo che su MPS Unicredit avrebbe domandato non solamente la neutralità dell’operazione sul capitale, quanto anche la pulizia degli NPL presenti e futuri dal bilancio della target, una copertura sui 10 miliardi di euro di rischi legali in essere nella banca e lo scioglimento degli accordi di MPS con le società terze partner, come Compass e Axa, senza penali su Unicredit.

Uno scenario che avrebbe implicazioni non certo marginali per le parti in causa. Per esempio, tra i partner di MPS c’è Anima, che in seguito allo scioglimento dell’accordo potrebbe subire dei pregiudizi sul risparmio gestito. Per quanto concerne BPM, invece, il dossier sarebbe stato messo da parte in seguito al recente rialzo del prezzo del titolo (+ 40% nel semestre).

Poste entra nel capitale di Eurizon al 40%

Per il gruppo Intesa Sanpaolo la notizia di oggi è l’apertura di Eurizon al capitale delle Poste. Con tale novità, la società condotta dall’a.d. Silvana Chilelli diventa la principale piattaforma per gli investimenti nell’economia reale in Italia, e sarà capace – si legge nella dichiarazione rilasciata dalla top manager – di “attrarre risorse anche da altri investitori istituzionali e concorrere al rilancio degli investimenti privati nell’economia”.

Per Poste Italiane, prosegue la nota a margine dell’operazione, l’intesa sarebbe coerente con il Piano Strategico 24SI, prevedendo nei progetti innovativi la migliore combinazione fra partnership commerciale e finanziaria. L’alleanza diversificherà il portafoglio di investimenti di Poste Vita.

Dunque, con l’ingresso del nuovo azionista, Eurizon vedrà il gruppo Poste al 40% (ma il diritto di voto è al 24,50%), Intesa Sanpaolo Vita al 40% (anche in questo caso con il 24,50% del diritto di voto) e Eurizon al 20%, corrispondente però al 51% del capitale sociale con diritto di voto.

