Borsa Italiana Oggi 12 agosto 2021: Ftse Mib piatto, poche variazioni tra le big

In un anno la borsa di Milano ha guadagnato il 34% ma oggi scatta la pausa di riflessione con il Ftse Mib sulla parità

Poco movimento a Piazza Affari nella penultima seduta della settimana. Il Ftse Mib ha avviato gli scambi con un rialzo frazionale e si è quindi poi mosso attorno alla parità. A differenza di tante altre occasioni in cui dietro ad una situazione di calma vi erano comunque singoli forti variazioni di prezzo, oggi 12 agosto anche i movimenti delle quotate in forte rialzo e più forte ribasso sono molto contenuti.

In questo contesto, in vetta al paniere di riferimento di Piazza Affari si sono posizionati titoli come ad esempio Tenaris, Stellantis e Telecom Italia. Tra le quotate in maggiore affanno, invece, ci sono Fineco Bank e Leonardo.

Alle ore 10,30 sul paniere di riferimento della borsa di Milano possiamo fotografare la seguente situazione: variazione positiva dello 0,09 per cento a quota 26481 punti.

Per restare aggiornato sulla performance del Ftse Mib si puù fare riferimento al grafico in basso che riproduce l'andamento del derivato Italy40.

L'elenco delle quotate migliori di oggi aggiornato alle ore 10,30 comprende:

Tenaris: +1,08 per cento a 8,94 euro

Stellantis: +0,77 per cento a 18,15 euro

Telecom Italia: +0,66 per cento a 0,39 euro

Tra i titoli che invece registrano le performance negative più rilevanti, segnaliamo:

FinecoBank: -0,98 per cento a 16,23 euro

Leonardo: -0,89 per cento a 6,89 euro

Prysmian: -0,65 per cento a 32,08 euro

Borsa Italiana Oggi 12 agosto 2021: pre-market e previsioni apertura

Dopo il nuovo balzo in avanti messo a segno nella seduta di ieri (Ftse Mib a oltre 26400 punti), c'è attesa per quello che potrebbe accadere questa mattina sui mercati azionari: Borsa Italiana proseguirà il suo rally oppure ci sarà un arriva delle prese di profitto che, a questo punto, sarebbero anche più che normali se si considera che Borsa Italiana nel giro di un anno è stata in grado di guadagnare ben il 34 per cento?

Per dare una risposta a questa domanda è anzitutto necessario analizzare la situazione nel pre-market. L'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari sembra suggerire per oggi 12 agosto 2021 un avvio di scambi prudente. Il contesto di riferimento è ambiguo poichè mercati di riferimento, come ad esempio quello americano, hanno chiuso la sessione di ieri senza una direzione precisa. Per la cronaca a Wall Street l'indice Dow Jones ha messo a segno un rialzo dello 0,62 per cento a 35.485 punti (raggiunto il massimo storico a 35.501 punti); l'S&P 500 ha registrato una progressione dello 0,25% a 4.448 punti (leggermente poco sotto al nuovo massimo storico a 4.449 punti) e il Nasdaq ha invece chiuso in calo con un rosso dello 0,16 per cento scendendo a 14.765 punti.

Spostandoci in Asia, questa mattina la borsa di Tokyo ha archiviato la giornata con il Nikkei 225 in calo di un frazionale 0,01 per cento a quota 28044 punti.

Borsa Italiana Oggi 12 agosto 2021: titoli più interessanti

E vediamo adesso quali sono le quotate che oggi 12 agosto potrebbero mettere a segno oscillazioni di prezzo più interessanti da sfruttare per investire attraverso i CFD (qui il sito ufficiale eToro).

Come già detto nel giorno scorsi, non ci sono grandi driver poichè la stagione delle trimestrali è conclusa ma anche perchè in questa settimana domina un clima semi-festivo.

Premesso questo, spunti interessanti potrebbero esserci ad esempio su Leonardo. Il colosso della Difesa ha reso noto di aver raggiunto un accordo con Babcock per la creazione di un blocco unico per il programma di addestramento dei piloti militari canadesi, Future Aircrew Training (FAcT). Spunti anche sul settore bancario dopo la decisione BCE di eliminare il blocco dei dividendi.

Fuori dal Ftse Mib potrebbe essere interessante monitorare l'andamento della matricola Ulisse Biomed che anche ieri ha messo a segno un rialzo molto forte. Il prezzo della neo-quotata è pari a 6,29 euro contro i 2 euro dello sbarco in borsa.