Borsa Italiana Oggi 9 settembre 2021: calma in attesa della BCE? I titoli su cui investire

Previsto un avvio contratto per la borsa di Milano nel giorno delle decisioni di politica monetaria della BCE. Attenzione ai titoli del settore bancario

L'attesa per le decisioni di politica monetaria della BCE sarà il grande catalizzatore della giornata. L'appuntamento con il comunicato dell'EuroTower è a metà giornata e quindi, fino ad allora, è legittimo attendersi un atteggiamento prudente da parte degli investitori. Come sempre avviene nelle giornate alle prese con questo evento, l'apertura dei mercati non potrà che essere contratta. Questo discorso vale sia per le borse europee che, ovviamente, per Borsa Italiana.

I futures confermano la tendenza che abbiamo citato in precedenza. Stando all'intonazione dei contratti sul Ftse Mib, infatti, a caratterizzare l'avvio di scambi a Piazza Affari oggi 9 settembre 2021 dovrebbe essere l'incertezza. A spianare la strada ad un'apertura poco mossa sono anche le indicazioni arrivate ieri da Wall Street. La borsa americana ha chiuso la seduta di metà settimana con il Dow Jones in calo dello 0,2 per cento a 35.031 punti, lo Standard & Poor's 500 in ribasso dello 0,13 per cento a 4.514 punti e il Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,57 per cento scendendo a 15.287 punti.

Ad impattare negativamente sull'azionariato americano è stata la pubblicazione del Beige Book Federal Reserve. Nel documento la FED ha evidenziato le sue preoccupazioni per un rallentamento a ritmo moderato della tendenza di crescita a causa della variante Delta del Covid-19 e dei problemi nella catena di approvvigiamento soprattutto in alcuni settori come quello dei semi-conduttori. Il Beige Book FED non è un documento fine a se stesso ma bensì uno degli elementi che sarà tenuto maggiormente in considerazione nell'eleborazione della politica monetaria della banca centrale Usa.

Borsa Italiana Oggi 9 settembre 2021: i titoli su cui investire

Quali sono le quotate da tenere d'occhio oggi 9 settembre 2021 su Borsa Italiana? Conoscere, già prima dell'avvio degli scambi quelli che potrebbero essere i titoli più interessanti, significa avere tutto il tempo necessario per capire come posizionarsi.

Tra i titoli su cui investire oggi ci sono sicuramente i bancari. Secondo alcune indiscrezioni di stampa che sono state riportate da Il Sole 24 Ore, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un chiarimento sul tema bonus fiscali nel caso di aggregazioni multiple tra società. Per il quotidiano di Confindustria, l'interpretazione data dal Fisco a questa materia potrebbe favorire l'accelerazione del risiko bancario. L'ipotesi è che, grazie a questi bonus, sia preferibile procedere a maxi operazioni di fusione tra le banche. Inevitabilmente il pensiero va ad un vecchio rumor che non ha mai trovato conferme da parte dei diretti interessati e che prevede un'integrazione a tre tra Unicredit, Monte dei Paschi e Banco BPM.

Proprio questi tre titoli potrebbero oggi fare i conti con il ritorno di vecchie ipotesi di M&A e quindi finire nel mirino degli investitori. Per investire sulle azioni Unicredit e Banco BPM non è necessario diventare azionisti. Una valida alternativa è rappresentata dal CFD Trading. Il consiglio è quello di affidarsi a broker che non prevedono il pagamento di commissioni nel trading sulle azioni. Un esempio è il citato eToro.

Fuori dal Ftse Mib, un altro titolo da tenere d'occhio è Tod's. La quotata dei Della Valle ieri sera, a mercati chiusi, ha presentato i conti del primo semestre 2021. Il periodo si è chiuso con ricavi in crescita del 55 per cento rispetto alla prima metà del 2020 e un un risultato netto in rosso.