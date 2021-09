Borsa Italiana Oggi 17 settembre 2021: Ftse Mib chiude a -0,98%, crolla Stellantis

© Shutterstock

Andamento altamente volatile per la borsa di Milano nell'ultima di Ottava ma alla fine a prevalere è stato il rosso. Atlantia maglia rosa

Andamento molto volatile per la Borsa Italiana oggi 17 settembre 2021 oggi 17 settembre 2021. Il Ftse Mib ha infatti avviato gli scambi con un leggero verde che successivamente è stato sostituito da un segno rosso durato fino al primo pomeriggio quando gli acquisti sono tornati, provvisoriamente, ad imporsi.

Alla fine, però, ad avere la meglio sono state le vendite e così il paniere di riferimento di Piazza Affari ha mandato in archivio la giornata con un evidente rosso (-0,98 per cento a 25709 punti).

Tra le società tinte di verde ci sono state Moncler (sono tornati gli acquisti sul titolo dei piumini dopo la recente pesante correzione) e Atlantia mentre, per quello che riguarda i rossi, a fare peggio sono state Stellantis e Tenaris.

Per restare aggiornato sulle performance del principale indice azionario, si può usare il grafico in basso che rappresenta l'indice derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi 17 settembre 2021 è stata quindi la seguente:

Atlantia: +3,07 per cento a 15,96 euro

Moncler: +2,55 per cento a 53,02 euro

Telecom Italia: +1,41 per cento a 0,36 euro

Tra i titoli in maggiore affanno, invece, ci sono stati:

Stellantis: -3,45 per cento a 16,81 euro

Tenaris: -3,21 per cento a 8,39 euro

STM: -2,74 per cento a 38,86 euro

Borsa Italiana Oggi 17 settembre 2021: previsioni apertura

Cosa c'è da attendersi nell'ultima seduta settimanale di Piazza Affari? Ci sarà un'apertura di contrattazioni in verde oppure è più probabile una prevalenza dei segni negativi? Per dare una risposta a queste domande e quindi offrire spunti concreti su come investire in borsa borsa oggi (qui il sito ufficiale eToro) è necessario analizzare l'andamento dei futures sui principali indici di Borsa Italiana e, al tempo stesso, considerare quello che è il contesto di riferimento.

Per quello che riguarda il primo punto, i contratti futures sul Ftse Mib segnano un aumento e questo è il segnale che l'apertura di contrattazioni potrebbe essere tinta di verde. Per quanto concerne invece il contesto di riferimento, la borsa del Giappone ha chiuso la seduta di oggi con una progressione dello 0,5 per cento a quota 30500 punti mentre la borsa di Wall Street ha archiviato la sessione di ieri senza una direzione precisa. Nel dettaglio a New York, l'indice Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,18 per cento scendendo a quota 34.751 punti, l'S&P 500 ha perso lo 0,16 per cento scendendo a 4.474 punti e il Nasdaq ha archiviato la giornata con un rialzo dello 0,13 per cento a 15.182 punti muovendosi quindi in controtendenza rispetto a quella che è stata la direzione prevalente.

Borsa Italiana Oggi 17 settembre 2021: azioni da tenere d'occhio

Dopo aver analizzato quella che potrebbe essere la direzione di apertura di Borsa Italiana Oggi 17 settembre 2021, vediamo adesso quali potrebbero essere le quotate più in evidenza.

Diciamo subito a differenza dei giorni precedenti oggi non ci sono tanti titoli sotto ai riflettori. Sicuramente sono da tenere d'occhio le azioni Generali. Il colosso assicurativo ha reso noto di aver ricevuto una comunicazione da Delfin in merito all'integrazione del documento contenente le informazioni essenziali riguardanti il patto parasociale relativo allle azioni ordinarie della quotata friulana che stipulato tra alcune società del gruppo Caltagirone e la stessa holding Delfini. Alla luce dei contenuti dell'informativa, il patto patto parasociale riguarda circa 175 milioni di azioni, vale a dire l'11,068 per cento del capitale avente diritto di voto.

Oltre a Generali, un secondo titolo da tenere d'occhio oggi è Enel. Il colosso dell'elettricità sta attraversando una fase delicata a causa delle indiscrezioni in merito al possibile aumento del costo dell'energia elettrica.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, il governo starebbe pensando ad una revisione degli oneri di sistema in modo tale da limare l'impatto dell'incremento del costo dell'energia su famiglie e piccole imprese.