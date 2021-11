Borsa Italiana Oggi 4 novembre 2021: Tenaris in vetta al Ftse Mib, Intesa SP debole

© Shutterstock

Parte il tapering FED e la borsa di Milano si muove in rialzo. Acquisti su Unicredit mentre Intesa Sanpaolo è debole

Le nostre previsioni sull'andamento della seduta odierna di Piazza Affari (4 novembre 2021) sono state confermate. Il Ftse Mib ha infatti aperto le contrattazioni in rialzo attestandosi in area 27400 punti. L'andamento dei primi minuti di scambi è stato poi confermato nel corso della mattinata. A spingere in avanti il Ftse Mib è ovviamente la decisione della FED di iniziare a rallentare gli acquisti di titoli di stato. Tra le singole quotate spicca, nella prima parte della seduta, il rialzo di Tenaris e Unicredit.

In particolare è la quotata del settore petrolifero ad occupare la vetta del paniere di riferimento grazie ad una trimestrale molto forte e alla decisione di riconoscere un acconto sul dividendo 2022 (relativo all'esercizio 2021). Di prestigio anche i vari segni rossi. Vendite sono in corso su Diasorin e su Intesa Sanpaolo.

Alle ore 10,00 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: rialzo dello 0,32 per cento a quota 27465 punti.

Per restare aggiornato sull'andamento del Ftse Mib puoi usare il grafico in basso che rispecchia il derivato Italy40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi 4 novembre comprende (aggiornamento ore 10,00):

Tenaris: +4,67 per cento a 10,18 euro

Unicredit: +1,71 per cento a 11,66 euro

Eni: +1,5 per cento a 12,56 euro

Tra i titoli più in ribasso, invece, ci sono:

Diasorin: +1,31 per cento a 192,2 euro

Intesa Sanpaolo: +1,08 per cento a 2,47 euro

Ferrari: +0,77 per cento a 219,9 euro

Borsa Italiana oggi 4 novembre 2021: previsioni apertura

La decisione FED di confermare i tassi di riferimento all'attuale livello e di iniziare a ridurre il ritmo degli acquisti di titoli di stato potrebbe condizionare positivamente l'apertura delle borse europee nella seduta di oggi 4 novembre 2021. Le previsioni del pre-market suggeriscono per Piazza Affari un avvio in leggero rialzo con focus sui titoli che hanno pubblicato le rispettive trimestrali.

Il contesto di riferimento è incoraggiante. Ieri sera la borsa di Wall Street ha infatti mandato in archivio le contrattazioni con gli indici in forte rialzo. Nel dettaglio il Dow Jones ha registrato una progressione dello 0,29 per cento salendo fino a 36.158 punti (il paniere, nel corso della sessione, ha raggiunto il suo nuovo massimo storico a 36.179 punti); l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,65 per cento attestandosi a quota 4.661 punti (anche in questo caso è stato raggiunto il nuovo massimo storico a 4.663 punti) mentre il paniere dei titoli tech Nasdaq ha chiuso la giornata avanti dell'1,04 per cento a 15.812 punti (nuovo massimo storico a quota 15.822 punti.

Giornata positiva anche per la borsa di Tokyo che, lo ricordiamo, ieri era rimasta chiusa per festività. La sessione odierna si è invece chiusa con un rialzo dello 0,93 per cento a quota 29794 punti.

Borsa Italiana Oggi 4 novembre 2021: titoli su cui investire (previsioni)

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi? Tra i titoli interessanti ne segnaliamo tre: Tenaris, Snam e Generali Assicurazioni.

Nei primi due casi, le possibili variazioni di prezzo potrebbero essere ispirate dalla pubblicazione dei rispettivi conti trimestrali. Sia Snam che Tenaris hanno infatti pubblicato i conti dei primi nove mesi 2021. Snam ha mandato in archivio il periodo di riferimento con un aumento sia dei ricavi totali che del Margine Operativo Lordo e dell'utile. Il consiglio di amministrazione della società ha deliberato la distribuzione di un acconto sul dividendo 2022 (relativo all'esercizio 2021) pari a 0,1048 euro.

Trimestrale molto forte anche per Tenaris che ha chiuso i primi nove mesi del 2021 con un miglioramento anche significativo di tutti i parametri. Anche in questo caso è stato deliberato un acconto sul dividendo come è possibile leggere in questo articolo.

Terzo titolo che oggi potrebbe segnare movimenti interessanti è Generali. La compagnia assicuratrice friulana ha reso noto che al termine dell'OPA su Cattolica Assicurazioni, la quota del Leone nel capitale della società quotata sul Mid Cap è pari al 84,475 per cento. Ciò significa che l'offerta può ora essere oggetto di perfezionamento.