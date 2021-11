Borsa Italiana Oggi 18 novembre 2021: avvio piatto? Azioni petrolifere e Mediobanca in primo piano

© Shutterstock

L'inflazione continua a condizionare il sentiment degli investitori. Intanto sul Forex il valore del Dollaro si rafforza sempre di più

Le previsioni per oggi 18 novembre 2021 puntano su un avvio all'insegna della prudenza per la borsa di Milano. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures, infatti, il Ftse Mib non dovrebbe registrare grandi variazioni di prezzo in avvio di seduta.

Dietro questa prospettiva, però, non c'è una situazione all'insegna della tranquillità. In realtà il clima di incertezza che caratterizza le borse in queste ultime settimane è frutto della preoccupazione degli investitori per l'impennata dell'inflazione. Dagli Stati Uniti all'Europa passando per la Gran Bretagna della Brexit, la galoppata dei prezzi al consumo non accenna a calare.

In questo contesto la borsa di Tokyo ha mandato in archivio la seduta di borsa di oggi con il Nikkei in ribasso dello 0,3 per cento a quota 29598 punti. Giornata negativa anche a Wall Street con il Dow Jones che ha chiuso la giornata in calo dello 0,57 per cento a quota 35931 punti, l'S&P 500 che ha perso lo 0,26 per cento a quota 4688 punti e il Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,33 per cento scivolando a quota 15921 punti.

Borsa Italiana Oggi 18 novembre 2021: titoli più interessanti

Alla luce del contesto che abbiamo indicato in precedenza, quali sono le quotate che oggi 18 novembre 2021 potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti? Come spesso ripetiamo ai nostri lettori conoscere già prima dell'avvio degli scambi quali sono i titoli potenzialmente più interessanti significa avere il tempo necessario per definire un'opportuna strategia trading intraday.

Premesso questo, tra i titoli da tenere d'occhio oggi ci sono i petroliferi (non potrebbe essere diversamente alla luce del recente calo del prezzo del petrolio) e Mediobanca. La quotata di Piazzetta Cuccia potrebbe registrare variazioni di prezzo anche di una certa rilevanza in scia alle indiscrezioni di stampa di Milano Finanza secondo cui Leonardo Del Vecchio avrebbe intenzione di chiedere l'autorizzazione della BCE per salire oltre il 20 per cento del capitale di Mediobanca.

