Borsa Italiana Oggi 19 novembre 2021: andamento positivo, Enel torna sotto 7 euro

Tendenza positiva per la borsa di Milano nella seduta di oggi. A guidare il Ftse Mib sono Recordati e Eni

Clima di fiducia sul Ftse Mib. Dopo i ribassi evidenziati nelle ultime sessioni, frutto delle preccupazioni per l'andamento dell'inflazione e per la forte crescita del numero dei contagi, oggi 19 novembre 2021 la borsa di Milano sembra muoversi in verde.

Il Ftse Mib ha aperto le contrattazioni attestandosi in area 27750 punti. A spingere in avanti il paniere di riferimento di Piazza Affari sono quotate come Recordati (ieri al centro di un forte ribasso e quindi oggi protagonista di un rimbalzo) e Eni. Sul fronte opposto (titoli in ribasso) segnaliamo il movimento negativo di Enel e di Leonardo.

Alle ore 10,00 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: rialzo dello 0,3 per cento a quota 27754 punti. Per restare aggiornato sull'andanento del Ftse Mib puoi usare il grafico in basso che riproduce il derivato Italy40.

L'elenco delle quotate migliori della seduta di oggi 19 novembre aggiornato alle ore 10,00 comprende:

Recordati: +2,11 per cento a quota 56,2 euro

Eni: +1,87 per cento a 12,66 euro

Inwit: +1,41 per cento a 10,06 euro

Tra i titoli più in ribasso, invece, ci sono:

Enel: -0,62 per cento a 6,99 euro

Leonardo: -0,62 per cento a 6,37 euro

Hera: -0,41 per cento a 3,61 euro

Borsa Italiana oggi 19 novembre 2021: previsioni apertura

La borsa di Milano dovrebbe aprire l'ultima di Ottava in rialzo. A sostenere questa view generalmente positiva sono almeno due fattori: i dati relativi ai futures di Wall Street (tutti orientati sul verde) e il contesto di riferimento. In particolare, per quello che riguarda le performance dei mercati tradizionali ispiratori di Piazza Affari, la borsa di Tokyo ha chiuso la sessione di oggi con il Nikkei 225 avanti dello 0,5 per cento a quota 29645 punti. Prevalenza dei segni verdi anche a Wall Street dove la giornata di ieri è stata archiviata con il Dow Jones in ribasso dello 0,17 per cento a 35.871 punti, l'indice Poor's 500 avanti dello 0,34 per cento a 4705 punti e il Nasdaq in rialzo dello 0,45 per cento a quota 15.994 punti. Tra i titoli del settore tech a spiccare è stato Nvidia. Il colosso dei chips, grazie ad una trimestrale particolarmente forte in tutte le aree di business, ha registrato un balzo dell'8,25 per cento. Gli investitori hanno premiato una performance trimestrale migliore delle stime della vigilia.

Borsa Italiana Oggi 19 novembre 2021: titoli più interessanti

E vediamo adesso quali sono le quotate che oggi potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più consistenti. Tre i titoli del Ftse Mib che si annunciano caldi in vista dell'apertura degli scambi: Mediobanca, Generali e Leonardo.

Il titolo del colosso assicurativo friulano potrebbe essere condizionato dalla nuova acquisizione da parte di Francesco Gaetano Caltagirone di titoli del gruppo. L'imprenditore, a seguito delle nuove operazioni, detiene ora una quota del 7,258 per cento del capitale contro il precedente 2,19 per cento. Di conseguenza anche la quota del capitale di Generali in mano al patto con Leonardo Del Vecchio e Fondazione Crt ha registrato un incremento salendo al 14,04 per cento.

Per quello che riguarda Mediobanca, invece, stando ad alcune indiscrezioni che sono state riportate da MF-Milano Finanza, non è da escludere che gli incrementi delle quote di Caltagirore e Del Vecchio possano condurre addirittura ad un'OPA su Piazzetta Cuccia visto che la stessa holding Delfin (società che fa capo a Del Vecchio) ha recentemente comunicato che è sua intenzione salire ad oltre il 18,9 per cento del capitale attuale.

