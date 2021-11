Borsa Italiana Oggi 26 novembre 2021: Ftse Mib crolla, Saipem e Tenaris nel baratro

© Shutterstock

Avvio disastroso per la borsa di Milano: gli investitori temono la nuova ondata di Covid19. Diasorin solo titolo in controtendenza (e anche questo è un segnale chiaro)

Peggior apertura non ci poteva essere per la borsa di Milano oggi 26 novembre 2021. Il Ftse Mib ha infatti avviato l'ultima di Ottava con un ribasso monstre del 2,7 per cento. A causa delle forti vendite che stanno interessando praticamente tutti i titoli (con una sola significativa eccezione), il paniere di riferimento di Borsa Italiana è precipitato a quota 26388 punti.

Dinanzi ad una flessione così ampia, è spontaneo chiedersi se ci siano motivi particolari alla base del forte sentiment negativo della sessione odierna. La risposta è affermativa. Il crollo della borsa di Milano, ma il discorso può essere esteso a tutti i mercati europei, è causato dalle crescenti preoccupazioni per la diffusione di una nuova ondata pandemica. In particolare ad impensiere gli investitori potrebbe essere le notizie su una nuova pericolosa variante del Covid19 che sarebbe stata isolata in Sudafrica.

Le indiscrezioni in merito si sono andate ad aggiungere al significativo peggioramento del quadro pandemico in molti paesi europei, a partire dalla Germania. Risultato di questo accavallamente di notizie negative è appunto il peggioramento complessivo del sentiment sui mercati.

Dicevamo in precedenza della netta prevalenza di segni rossi sul paniere di riferimento di Piazza Affari. Ebbene dopo neppure mezzora dall'avvio degli scambi, sul Ftse Mib ci sono solo titoli in ribasso ad eccezione di Diasorin. Il fatto che la sola quotata in rialzo appartenga ad un ben preciso settore (ossia quello della diasgnostica), è la dimostrazione dell'enorme sfiducia che oggi circola sui mercati. In pratica gli investitori preferiscono rifugiarsi sull'unico titolo che ha gli anticorpi per sfruttare un eventuale peggioramento della pandemia.

Per quanto concerne invece la lista delle quotate in ribasso, non c'è che l'imbarazzo della scelta. Particolarmente esposte alle vendite sono le quotate del settore oil (Tenaris e Saipem in testa) ma anche le banche con Unicredit che segna un ribasso molto consistente.

Il grafico in basso riporta l'andamento del Ftse Mib in tempo reale e può essere utilizzato dai nostri lettori per definire la personale strategia trading intraday.

La lista dei titoli migliori della sessione di oggi del Ftse Mib comprende (aggiornamento ore 09,30):

Diasorin: +5,8 per cento a 187,75 euro

Telecom Italia

Tra i titoli che invece registrano la performance peggiore ci sono:

Unicredit: -6,92 per cento a 10,49 euro

Tenaris: -5,53 per cento a 8,99 euro

Saipem: -5,47 per cento a 1,77 euro

Borsa Italiana Oggi 26 novembre 2021: il contesto di riferimento

La borsa di Milano viaggia verso un'apertura di contrattazioni tinta di rosso. A suggerire questa ipotesi è sia l'andamento dei futures sui principali indici di Piazza Affari che il contesto di riferimento. Ques'ultimo oggi è limitato alla sola borsa di Tokyo. Come noto, infatti, la borsa di Wall Street nella giornata di ieri è rimasta chiusa per festività.

Negli Stati Uniti, infatti, si è celebrato il giorno del Ringraziamento. Per la cronaca oggi, giorno del Black Friday, la borsa americana sarà aperta solo per metà giornata (fino alle ore 13,00 dle fuso orario di New York). Considerando la sessione a ranghi ridotti, non c'è da attendersi grandi spunti da Wall Street anche perchè gli stessi futures sulla borsa Usa sono impostati negativamente a causa proprio delle preoccupazioni per un ultereriore aggravamento della situazione pandemica nel mondo.

Proprio la paura per la diffusione di una nuova variante in arrivo dal Sudafrica, ha paralizzato il mercato azionario nipponico. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso l'ultima seduta della settimana con il Nikkei in ribasso del 2,53 per cento a 28.752 punti. Nel corso della sessione il paniere della borsa nipponica è crollato fino a un minimo intraday a quota 28.606 punti.

