Borsa Italiana Oggi 20 gennaio 2022: Telecom Italia rimbalzerà? Sentiment prudente

La borsa di Milano dovrebbe aprire la penultima seduta della settimana con il freno a mano inserito. Sotto ai riflettori c'è sempre Telecom Italia che è reduce da tre sedute in rosso

Come sarà l'apertura di contrattazioni nell'ultima seduta della settimana? Ci sarà una prevalenza di segni verdi oppure a dare il tono al paniere di riferimento saranno i rossi? La lettura del nostro articolo dedicato alla sessione di oggi 20 gennaio 2022 di Borsa Italiana può essere di aiuto per rispondere a tutte queste domande.

Come sempre il nostro post si articola in due parti: la prima è dedicata al Ftse Mib nel suo insieme e la seconda ai titoli che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo anche interessanti.

Inziamo dall'intonazione del Ftse Mib. Il movimento molto contratto che i futures evidenziano nel pre-market sembra suggerire un avvio di scambi molto contratto. E' altamente probabile che una spiccata dose di prudenza possa condizionare le decisioni degli investitori. Il contesto di riferimento sembrerebbe supportare questa view. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la seduta di oggi con l'indice Nikkei in progressione dell'1,11 per cento a quota 27.773 punti. Interessante evidenziare che nel corso della sua sessione, l'indice di riferimento della borsa del Giappone è sceso fino ad un minimo di 27.218 punti per poi risalire sui livelli della chiusura. Il forte dinamismo registrato alla borsa del Giappone ci consente di fare uan riflessione: nelle fasi in cui la volatolità è alta, le occasioni di trading aumentano.

Spostandoci al di là dell'Oceano, la borsa di Wall Street ha mandato in archivio la sessione di ieri con una spiccata prevalenza dei segni negativi. Nel dettaglio, il Dow Jones ha perso lo 0,96 per cento a 35.029 punti; l'S&P 500 ha registrato un ribasso dello 0,97 per cento a 4.533 punti e il Nasdaq ha fatto addirittura peggio evidenziando una flessione dell'1,15 per cento a 14.340 punti.

Borsa Italiana Oggi 20 gennaio 2022: titoli più interessanti

Come di consueto nella seconda parte del nostro post giornaliero ci occupiamo di segnalare i titoli che potrebbero evidenziare le variazioni di prezzo più consistenti. Obiettivo è quello di fornire ai notri lettori spunti utili per posizionarsi fin dall'avvio degli scambi.

Tra i titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi 20 gennaio 2022 c'è certamente Telecom Italia. L'ex monopolista è reduce da tre sedute negative. Le ultime indiscrezioni sulla possibile separazione in due della società non sono state ben accolte dal mercato.

La domanda che tutti gli investitori si pongono oggi è se le azioni Telecom Italia siano destinate a rimbalzare oppure se, anche oggi, sia destinata ad essersi una prevalenza dei segni negativi.

A livello settoriale anche oggi raccomandiamo una certa attenzione nei confronti del comparto oil. Con il prezzo del petrolio sempre sopra gli 86 dollari al barile, quotate come Saipem, Tenaris o Eni potrebbero godere di un buon appeal.