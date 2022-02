Borsa Italiana Oggi 25 febbraio 2022: rimbalzo dopo crollo di ieri? Moncler e Inwit sotto esame

© Shutterstock

La borsa di Milano potrebbe trovare un rimbalzo dopo il tracollo registrato ieri a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina. Il prezzo del petrolio resta su livelli altissimi

Cosa succederà su Borsa Italiana Oggi 25 febbraio 2022? Dopo il grande crollo di ieri innescato dallo scoppio della guerra in Ucraina, ci sarà una prosecuzione del ribasso oppure scatteranno fisiologici rimbalzi? Per rispondere a queste domande e quindi fornire indicazioni operative ai nostri lettori, procederemo in due direzioni: analisi dell'andamento dei futures sul Ftse Mib e analisi sulle tendenze che sono emerse nei tradizionali mercati di riferimento delle borse europee ossia Tokyo e Wall Street.

Iniziamo dai futures che sono intonati positivamente nel premarket. Questa direzione suffraga la possibilità che oggi Piazza Affari possa partire con il segno positivo. Intendiamoci quello che gli investitori si devono attendere non è un'inversione (il sentiment era e resta molto negativo) ma semplicente un rimbalzo fisiologico, normale dopo il disastro di ieri.

Le indicazioni che arrivano dalle borse di riferimento sono incoraggianti. La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la sessione di oggi 25 febbraio 2022 con il Nikkei in rialzo dell'1,98 per cento a quota 26.477 punti, appena un filo sotto al massimo intraday raggiunto a 26.482 punti. Netta prevalenza degli acquisti anche a Wall Street dopo il Dow Jones ha chiuso la sessione di ieri con un rialzo dello 0,28 per cento a 33.224 punti, mentre l’S&P 500 ha messo a segno una progressione dell'1,5 per cento a 4.289 punti. Tra i vari indici americani, a realizzare la performance migliore è stato comunque il Nasdaq che ha chiuso la giornata con un balzo del 3,34 per cento salendo fino a 13.474 punti.

Il rialzo messo a segno dal mercato azionario americano, ci induce ad evidenziare un aspetto operativo fondamentale: l'invasione russa dell'Ucraina sarà un fattore di alta destabilizzazione per i mercati. E' lecito quindi attendersi un'alta volatilità che può essere sfruttata per fare trading online.

Borsa Italiana oggi 25 febbraio 2022: su quali titoli investire?

Quali sono le quotate da tenere d'occhio nella seduta odierna di Piazza Affari? A livello settoriale un occhio di riguardo va rivolto al comporto oil quindi Eni, Tenaris e Saipem. A causa dell'invasione russa dell'Ucraina, infatti, il prezzo del petrolio continua restare su livelli molto alti (questa mattina il contratto sul Brent scambia a 101 dollari al barile) ed è quindi lecito attenersi un certo dinamismo per le quotate petrolifere.

Guerra in Ucraina a parte, non dobbiamo dimenticare che su Borsa Italiana è in atto anche la stagione delle trimestrali. A pubblicare i conti ieri sera dopo la chiusura delle contrattazioni sono state due quotate di peso del Ftse Mib ossia Moncler e Inwit.

La quotata dei piumini ha mandato in archivio l'esercizio 2021 (dati preliminari) con ricavi pari a 2,05 miliardi di euro, in aumento del 42 per cento rispetto agli 1,44 miliardi di euro messi a segno nell'anno precedente. Forte balzo in avanti anche per il risultato operativo adjusted che è passato da 368,82 milioni a 603,07 milioni di euro. I conti 2021 di Moncler possono essere usati per fare trading online sulla quotata. A tal proposito ricordiamo che con eToro è possibile investire in azioni senza pagare commissioni (in più, la demo è sempre gratis).

Per quanto concerte Inwit, invece, la società ha reso noto di aver chiuso il 2021 con ricavi pari a 785,15 milioni di euro (in aumento del 18,4 per cento su base annua) e un margine operativo lordo MOL di 714,88 milioni di euro. Il management di Inqit ha anche fornito delle stime sull'esercizio in corso.