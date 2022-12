Borsa Italiana Oggi 1 dicembre 2022: Ftse Mib in verde, Telecom e Diasorin in testa

Non ci sono state grandi sorprese a Piazza Affari oggi. Il Ftse Mib ha infatti aperto gli scambi con un leggero segno verde attestandosi in area 24800 punti. Già però nelle fasi successive, la portata del rialzo si è attenuata. Nel corso della giornata il Ftse Mib si è quindi mosso in area 24700 punti fino alla chiusura.

Nonostante una situazione da quasi calma piatta, sul paniere di riferimento di Piazza Affari non sono macanti gli spunti interessanti. Per quello che riguarda i titoli che hanno segnato i rialzi più ampi segnaliamo Diasorin e Telecom Italia (la seconda era reduce dal crollo messo a segno ieri) mentre, per quanto concerne le quotate che sono stati alle prese con i ribassi più forti, a fare peggio è stata Unicredit che ha chiuso con un ribasso del 3,64 per cento. Male anche Banco BPM e Tenaris.

Borsa Italiana Oggi 1 dicembre 2022: previsioni apertura

Cosa c’è da attendersi dalla prima seduta di borsa del nuovo mese? Oggi 1 dicembre 2022 a prevalere sul listino di riferimento di Piazza Affari saranno i segni rossi o i verdi? Come sempre per rispondere a queste domande procederemo nelle consuete due direzioni: esame dei movimenti dei futures sul Ftse Mib e analisi delle prestazioni messe a segno da quelli che sono i mercati di tradizionale riferimento dell’azionariato italiano ed europeo ossia la borsa di Tokyo (seduta di oggi) e la borsa di Wall Street (sessione di ieri).

Per quello che riguarda i futures rileviamo un’intonazione rialzista e questo è un primo segnale concreto circa la possibilità che il Ftse Mib oggi possa aprire gli scambi in verde. L’ipotesi rialzista è anche supportata dal contesto di riferimento. Da un lato, infatti, c’è la borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta di oggi 1 dicembre 2022 con il Nikkei 225 avanti dello 0,92 per cento a quota 28.226 punti mentre dall’altro abbiamo Wall Street che invece aveva mandato in archivio la sessione di ieri con il Dow Jones in progressione del 2,18 per cento a 34.590 punti, l’S&P500 avanti del 3,09 per cento a 4.080 punti e il Nasdaq in rialzo del 4,41 per cento a quota 11.468 punti.

Considerando l’ampiezza dei rialzi, viene spontaneo chiedersi se ci siano stati elementi catalizzatori così marcati da imprimere una simile accelerazione. La risposta è affermativa. In effetti il rialzo monstre che Wall Street ha messo a segno è stato supportato dalle dichiarazioni rilasciate dal numero uno della Federal Reserve Jerome Powell, secondo il quale ci sarebbero le condizioni per frenare l’aumento dei tassi di interesse FED già a partire dall’ultima riunione dell’anno. La presa di posizione di Powell ha galvanizzato gli investitori (come hanno commentato alcuni analisti, infatti, erano mesi che si attendeva un impegno di questo tipo da parte del governatore della FED) e ha spinto molto in alto i vari indici americani.

Una situazione che ha fatto felici gli investitori che avevano attivato posizioni rialziste sugli indici di borsa. Proprio a tal riguardo ricordiamo che scegliendo il broker eToro è possibile avere oggi un conto demo gratuito da 100 mila euro da usare per imparare a comprare e vendere CFD sugli indici di borsa (esempio Nasdaq) senza correre il rischio di perdere soldi veri.

Segui questo link per aprire un conto demo eToro>>>subito 100 mila euro virtuali per la tua pratica

Borsa Italiana Oggi 1 dicembre 2022: titoli più interessanti

Ma torniamo adesso su Borsa Italiana. Quali sono le quotate da tenere d’occhio fin dal primo minuto di contrattazioni. I titoli che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti sono due: Telecom Italia e Unicredit.

L’ex monopolista ha chiuso la seduta di ieri con un pesante passivo. Con dossier rete unita della fibra che in stand-by la società della telefonia ha reso noto che è suo intento proseguire, in linea con il piano di delayering che è stato presentato al mercato lo scorso 7 luglio. Il management di TIM, quindi, continuerà a valutare tutte le opzioni strategiche che permettono di perseguire al meglio gli obiettivi del superamento dell’integrazione verticale e della riduzione dell’indebitamento.

Per quanto invece concerne Unicredit, a fare da catalizzatore potrebbe essere la comunicazione sul piano di acquisto di azioni proprie. La banca guidata da Andrea Orcel ha reso noto che si è chiusa la seconda tranche del programma di buyback. A partire dall’avvio della seconda tranche del programma di acquisto di azioni proprie 2021, Unicredit ha acquistato un totale di 86.949.149 azioni, pari al 4,3 per cento del capitale, per un controvalore complessivo di circa un miliardo di euro.

Considerando che stiamo parlando di titoli azionari, ricordiamo che con il broker eToro è possibile acquistare azioni senza commissioni. In più eToro consente anche di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di soli 50 dollari.

Con eToro puoi comprare azioni a zero commissioni>>>vai da qui sul sito ufficiale del broker

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!