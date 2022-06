Borsa Italiana Oggi 13 giugno 2022: Milano perde il 2,79%

Dopo il venerdì nero che ha mandato in fumo il 5% della capitalizzazione a Piazza Affari, la nuova settimana si apre con una prestazione ulteriormente negativa per il FTSE MIB, che cede il 2,79% in una giornata particolarmente difficile per tutto il vecchio Continente, le cui principali piazze finanziarie chiudono al ribasso: Londra cede l’1,59%, Francoforte il 2,52%, Parigi il 2,67%.

Insomma, nessun rimbalzo, tecnico e sostanziale. La svolta della BCE anticipata la scorsa settimana, con un avvio del percorso dei tassi di interesse di riferimento con la prossima riunione di luglio, non è ancora stata interamente digerita dai mercati. Mercati che, dal canto loro, guardano con preoccupazione all’evoluzione economica degli Stati Uniti, con il Paese che potrebbe entrare in recessione tra la fine del 2022 e la prima parte del 2023. Così, almeno, la pensa il 40% degli economisti interpellati dal Financial Times, secondo cui entro il secondo trimestre 2023 la recessione farà visita sul territorio a stelle e strisce.

I ragionamenti sul futuro dell’economia americana hanno spinto al rialzo i rendimenti dei titoli di Stato decennali americani, con i Treasury in rialzo al 3,3%. A proposito di titoli, quelli dell’eurozona sono stati protagonisti di importanti ondate di vendite, con il rendimento del titolo tedesco a due anni che per la prima volta da oltre dieci anni a questa parte sale sopra il punto percentuale. In Italia, il tasso dei rendimenti dei BTP ha superato il 4%, un livello massimo dalla fine del 2013. Lo spread tra BTP e Bund sale sopra i 240 punti base.