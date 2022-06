Borsa Italiana Oggi 14 giugno 2022: Milano chiude in lieve calo

Altra giornata tormentata per i listini europei, con Milano che chiude con un – 0,32%. A Piazza Affari, come abbiamo anticipato qualche ora fa, bene Saipem, in crescita del 2,82% dopo la chiusura di un’intesa con Trevi legata alla perforazione per i parchi eolici offshore. Anche le altre piazze europee vivono una serie di alti e bassi, con Francoforte che perde lo 0,91%, Parigi che fa peggio con un – 1,2%, Londra che cede lo 0,27%.

La volatilità si riflette non solamente sulle quotazioni azionarie, quanto anche sullo spread Btp-Bund: il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi sale oltre 250 punti base dopo l’asta dei Btp che ha visto salire i tassi di interesse ai massimi della crisi del debito, con il rendimento al 4,16% sui massimi da fine 2013. Nel tardo pomeriggio lo spread va in contenimento chiudendo a 240 punti base.

L’attenzione dei mercati è tutta incentrata sulla Federal Reserve, che domani fornirà la sua decisione sui tassi. Ricordiamo che nella riunione, a maggio, il governatore Powell aveva detto chiaramente che i rialzi sarebbero stati di 50 punti base a maggio e a giugno, se i dati macro si fossero confermati nelle attese. Tuttavia, l’inflazione della scorsa settimana (8,6% a maggio) le ha battute, e ora il mercato ha incrementato la scommessa su un rialzo di 75 punti base che sarebbe il più intenso dal 1994 ad oggi.

In Europa, tra i dati macro di giornata ci sono quelli sull’inflazione di maggio in Germania, che accelera su base tendenziale dal 7,4% al 7,9%, in linea con le attese. Sempre in Germania escono i dati dell’indice Zew sulla fiducia degli investitori, attestatosi a giugno a -28 punti, meno delle attese ma in aumento rispetto al mese di maggio, pari a – 34 punti. Le stime per il mese di giugno erano di -26,8 punti.