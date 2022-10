Borsa Italiana Oggi 18 ottobre 2022: trend rialzista in atto. Rally di Telecom Italia

Tutto come nelle previsioni a Piazza Affari nella seduta di oggi 18 ottobre 2022. Il Ftse Mib ha aperto gli scambi con un secco rialzo che si è poi consolidato anche nelle fasi successive grazie ad acquisti molto consistenti che hanno interessato tutta una serie di titoli. Il rialzo in avvio di seduta era considerato un quasi scontato alla luce del forte rally che è stato messo a segno dagli indici della borsa Usa nella sessione di ieri.

Il trend positivo di Piazza Affari è proseguito per tutta la seduta. Nel secondo pomeriggio, però, il ritmo è calato e quindi il Ftse Mib ha chiuso avanti dello 0,93 per cento a quota 21518 punti.

Tra i titoli che hanno brillato di più sul paniere di riferimento ci sono stati Telecom Italia e Diasorin. Molto significativo il fatto che il colosso delle telecomunicazioni abbia messo segno una progressione di oltre il per cento. Le quotate in rosso sono state nettamente di meno. Alle 17,30 ad occupare il fondo del Ftse Mib erano Tenaris e Campari.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, sotto ai riflettori ha continuato esserci sempre il Monte dei Paschi (secondo giorno di aumento di capitale per la quotata senese). Oggi la banca toscana ha segnato un frazionale rialzo dello 0,12 per cento.

Borsa Italiana Oggi 18 ottobre 2022: previsioni apertura

Dopo la buona prestazione registrata nella seduta di ieri, le indicazioni sull’apertura di Borsa Italiana oggi 18 ottobre 2022 sono positive. I futures sono orientati al rialzo e anche le performance messe a segno dalle borse di riferimento del mercato europeo (vale a dire Tokyo nella sessione di oggi e Wall Street in quella di ieri), sono molto incoraggianti. Insomma tutto lascia intendere che oggi possa proseguire il trend positivo già emerso nella prima di Ottava.

Ma vediamo più nel dettaglio quale è la situazione di partenza. La borsa di Tokyo ha mandato in archivio la sessione di oggi con il Nikkei 22 in rialzo dell’1,42 per cento a quota 27.156 punti. Il balzo in avanti del mercato nipponico è stato possibile grazie alla prestazione molto robusta registrata ieri da Wall Street. La borsa Usa ha infatti chiuso la prima seduta della settimana con il Dow Jones avanti dell’1,86 per cento a 30.186 punti, l’S&P 500 in progressione del 2,65 per cento a 3.678 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte il 3,43 per cento attestandosi a quota 10.676 punti.

Le forti variazioni registrate dalle due borse possono essere sfruttate per investire attraverso i CFD. A tal riguardo ricordiamo che scegliendo un broker autorizzato come ad esempi eToro è possibile avere subito la demo gratuita da 100 mila euro con la quale imparare a fare pratica senza correre il rischio di perdere soldi veri. L’account dimostrativo eToro si può attivare dal link in basso senza bisogno di lasciare il sito.

Apri un conto demo eToro>>>subito per te 100 mila euro virtuali per fare pratica, è gratis

Borsa Italiana Oggi 18 ottobre 2022: titoli più interessanti

Quali sono le quotate che oggi si potrebbero mettere in evidenza con le variazioni di prezzo più consistenti? Come siamo soliti ripetere, conoscere i titoli più interessanti già prima dell’apertura degli scambi, significa avere il tempo necessario per posizionarsi in modo profittevole. Non ci sono tante quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi 18 ottobre. Qualche spunto ci potrebbe però essere sulle azioni Stellantis. L’ACEA (associazione europea che raggruppa i produttori di automobili) ha RESO NOTO che nel mese di settembre 2022 sono state immatricolate nell’Unione Europea 787.870 vetture, in aumento del 9,6 per cento rispetto alle 718.718 auto che erano state immatricolate nello stesso periodo del 2021. Il mercato delle quattro ruote europeo è quindi in crescita. La buona notizia è che le vendite di Stellantis sono risultate in aumento. Il mese scorso, infatti, il gruppo automobilistico nato dall’integrazione tra FCA e PSA messo a segno un leggero incremento delle immatricolazioni dello 0,3 per cento con 148.376 vetture vendute.

Sempre restando sul paniere di riferimento di Piazza Affari, suggeriamo di dare un occhio anche a Unicredit. La banca di Piazza Gae Aulenti ha reso noto che nelle sedute comprese tra il 10 e il 14 ottobre 2022, ha acquistato 10,71 milioni di azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 10,7366 euro per azione. L’istituto ha anche precisato che a partire dall’avvio della seconda tranche del programma di buy-back 2021, si è proceduto con l’acquisto di un totale di 47.843.918 azioni, pari al 2,37 per cento del capitale della banca, per un controvalore complessivo di 509,77 milioni di euro.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, un secondo titolo da tenere d’occhio è Monte dei Paschi. Da ieri la quotata senese è impegnata in un difficile aumento di capitale. La seduta di ieri è stata un disastro per i diritti relativi alla ricapitalizzazione che hanno registrato una correzione molto forte.

Visto il riferimento alle azioni, ricordiamo ai nostri lettori che scegliendo il broker eToro è possibile acquistare azioni senza commissioni. In più eToro consente anche di iniziare ad operare a partire da un deposito minimo di partenza molto basso: appena 50 dollari.

Clicca qui per aprire un conto con eToro e scoprire il trading a zero commissioni sulle azioni>>>