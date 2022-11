Borsa Italiana Oggi 2 novembre 2022: avvio positivo? Attenzione sulle azioni Telecom Italia

Cosa attendersi dall’apertura di Borsa Italiana nella seduta di oggi 2 novembre 2022? Dopo la sessione semi festiva di ieri e del 31 ottobre (mercato azionario aperto ma sessione after-hours chiusa per festività) quali sono le indicazioni in vista dell’apertura delle contrattazioni nella giornata di metà settimana? Tanto per iniziare va evidenziato che oggi per la borsa di Milano e, più in generale, per tutte le borse occidentali, non sarà una giornata come tutte le altre.

Ci sono buone probabilità che l’andamento degli scambi possa essere condizionato dal clima di attesa per le decisioni FED che verranno rese note questa sera. Le stime sono per un aumento dei tassi di 75 punti base. La vera curiosità, però, è per le dichiarazioni che verranno rilasciate da Powell in conferenza stampa in merito a quelle che saranno le direttrici di politica monetaria che la banca centrale Usa seguirà nei prossimi mesi.

Detto questo, l’impostazione dei futures sul Ftse Mib è rialzista e ciò significa che ci sono buone probabilità che Piazza Affari possa aprire in verde la seduta di oggi 2 novembre. Il contesto di riferimento risente del clima di incertezza per l’esito del Fomc FED. La borsa di Tokyo, infatti, ha chiuso la seduta di metà settimana con il Nikkei 225 in frazionale ribasso dello 0,06 per cento a quota 27664 punti. Andamento negativo anche per la borsa di Wall Street che ha archiviato la sessione di ieri con il Dow Jones in calo dello 0,24 per cento a quota 32.653 punti, l’S&P 500 giù dello 0,41 per cento a 3.856 punti e il paniere dei titoli tech Nasdaq ceh ha fatto peggio di tutti evidenziando una flessione dello 0,89 per cento a quota 10.891 punti.

Borsa Italiana Oggi 2 novembre 2022: titoli su cui investire

Complice il clima semi festivo delle ultime due sedute della settimana, non ci sono tante quotate da tenere d’occhio nella sessione di oggi. Un titolo a cui prestare molta attenzione è Telecom Italia. L’ex monopolista ieri ha messo a segno una seduta molto tonica. A fare da catalizzatore potrebbero essere le indiscrezioni su una possibile OPA di cui, per la verità, è tanto tempo che si parla. Le azioni Telecom Italia sono a buon prezzo e questo può spiegare il ritrovato appeal.

Spostandoci fuori dal paniere di riferimento e transitando sul Mid Cap, un’altra quotata da tenere d’occhio è Monte dei Paschi. In casa Siena anche oggi proseguirà l’asta dei diritti inoptati relativi all’aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro.

