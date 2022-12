Borsa Italiana Oggi 21 dicembre 2022: Ftse Mib vola a 24mila punti, solo un rosso

Previsioni centrate a Piazza Affari nella seduta di oggi 21 dicembre 2022. Il Ftse Mib, dopo la forte incertezza emersa nelle ultime sessioni, ha finalmente messo a segno un’apertura di contrattazioni tinta di un verde convincente. Fin dal primo minuto di scambi il paniere di riferimento di Piazza Affari ha girato in positivo attestandosi a quota 23900 punti per poi salire nel pomeriggio anche oltre i 24mila punti in scia all’andamento positivo di Wall Street.

Il dominio dei segni verdi è stato schiacciante mentre i segni negativi sono sempre stati pochi e comunque di scarsa intensità. A posizionarsi in vetta al paniere di riferimento sono state le quotate del settore oil con Eni e Saipem in rialzo di oltre 3 punti percentuali. Tra i segni negativi, invece, a tagliare il traguardo in rosso è stata la sola Iveco che ha chiuso con un ribasso dello 0,3 per cento.

Fuori dal Ftse Mib, però si è vissuto un vero dramma con le azioni AVIO che sono andate a picco (-9,5 per cento il dato di chiusura) a causa del fallimento del lancio di vegaC.

Borsa Italiana Oggi 21 dicembre 2022: pre market

Seduta di metà settimana per la borsa di Milano e, come sempre, l’attenzione in vista dell’apertura delle contrattazioni è massima. Cosa succederà in avvio di scambi? Ci sarà una prevalenza dei segni positivi oppure dei rossi? E quali saranno i titoli che si imporranno in vetta al paniere di riferimento? Per rispondere a queste domande è necessario andare ad analizzare l’orientamento dei futures sul Ftse Mib tenendo sempre conto di quelle che sono state le performance dei mercati di riferimento dell’azionariato europeo vale a dire Tokyo (seduta di oggi) e Wall Street (sessione di ieri).

Iniziamo dai contratti futures che oggi sono orientati al rialzo lasciando trasparire la possibilità di un avvio di scambi in verde per la borsa di Milano. L’ipotesi rialzista, per la verità, non sembra trovare grandi supporti nelle prestazioni dei mercati di riferimento. La borsa di Tokyo, ancora una volta, ha dovuto fare i conti con una sessione tinta di rosso. Nel dettaglio il paniere Nikkei 225 si è presentato al giro di boa delle 13,30 con una flessione dello 0,68 per cento a quota 26.388 punti. Il fatto che la piazza nipponica abbia chiuso in ribasso non è stato un calo. A condizionare Tokyo, infatti, è stata la prestazione deludente racimolata ieri da Wall Street. La borsa Usa ha infatti chiuso la seduta del martedì con gli indici molto incerti. Nello specifico, il Dow Jones ha messo a segno una progressione dello 0,28 per cento a 32.850 punti, l’S&P 500 ha realizzato un rialzo dello 0,1 per cento a 3.822 punti e il Nasdaq ha chiuso avanti dello 0,01 per cento a 10.547 punti. Francamente dopo le forti perdite con cui l’azionariato Usa aveva dovuto fare i conti nelle sedute precedenti, ci si attendeva una performance decisamente migliore (che invece non c’è stata).

Borsa Italiana Oggi 21 dicembre 2022: titoli su cui investire

Il periodo delle festività si sta avvinando. Vero è che quest’anno Vigilia e Natale cadono di sabato e domenica e che quindi l’unico giorno extra di chiusura di Borsa Italiana sarà il 26 (Santo Stefano), tuttavia la sessione di trading afterhours è chiusa e anche molte società sono chiuse. Ciò significa che il volume degli scambi durante il periodo festivo non sarà brillante.

Di tutto questo potrebbero esserci delle avvisaglie già oggi. Concluse le riunioni delle banche centrali, i temi forti in grado di condizionare gli indici nel loro insieme sono venuti meno. Restano, però, le vicende più domestiche che, ovviamente, riguardano solo le singole quotate.

In questa direzione è necessario andare a cercare. E cosa troviamo? Tanto per iniziare un bel titolo del Ftse Mib: FinecoBank. La quotata del risparmio gestito ha subito importanti movimenti nel suo azionariato. Dalle comunicazioni Consob diffuse lo scorso 20 dicembre 2022 si apprende che il 12 dicembre 2022 Wellington Management Group ha ridotto al 5,193 per cento la partecipazione aggregata nel capitale nella compagnia. Sempre dalle comunicazioni sappiamo che la quota è detenuta tramite tre società controllate.

Sempre restando sul paniere di riferimento di Piazza Affari, un altro titolo da tenere d’occhio è Telecom Italia. Da giorni l’ex monopolista è al centro di una buona visibilità grazie alle indiscrezioni su possibili novità nella compagine di riferimento. I colloqui tra il management di TIM e il governo sono in pieno svolgimento e proprio da questi contatti potrebbero arrivare indiscrezioni e rumors in grado di impattare sul titolo.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, possiamo trovare un terzo titolo da tenere d’occhio: Avio. La società dell’aerospazio ha reso noto che ad oltre due minuti dal decollo del lanciatore Vega C, si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio che ha causato la conclusione prematura di tutta la missione. Riteniamo molto probabile che il titolo Avio possa reagire negativamente a questa notizia fin dal primo minuto di scambi.

