Borsa Italiana Oggi 26 ottobre 2022: Unicredit vola con la trimestrale. Ftse Mib a +0,45%

Borsa Italiana in linea con quelle che erano le previsioni nella seduta di metà settimana. Come da attese, infatti, il Ftse Mib ha aperto gli scambi in leggero ribasso attestandosi in area 22200 punti. Nelle fasi successive il paniere di riferimento di Piazza Affari ha ondeggiato attorno alla parità senza mai prendere con convinzione una strada precisa. Solo sul finire di seduta gli acquisti hanno leggermente prevalso permettendo al Ftse Mib di chiudere avanti dello 0,45%.

Nonostante la borsa di Milano oggi sia apparsa incerottata (un comportamento che ci sta pure considerando che Piazza Affari nelle ultime seduta ha registrato forti rialzi) ciò che non è mancato sono titoli con forti variazioni di prezzo. Per quello che riguarda le quotate in maggiore rialzo segnaliamo Unicredit. Il titolo del settore bancario, fresco della pubblicazione dei conti del terzo trimestre 2022, ha registrato una progressione del 4,31 per cento portandosi oltre i 12 euro. Acquisti molto consistenti hanno riguardato anche Saipem e Tenaris.

I rialzi consistenti in atto oggi su Borsa Italiana sono stati bilanciati dagli altrettanto consistenti segni rossi. Amplifon è stata la quotata peggiore con un calo del 4,2 per cento.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo il ribasso dell’ 1 cento messo a segno da Juventus. Un andamento scaturito dall’eliminazione dei bianconeri dalla Champions League.

Borsa Italiana Oggi 26 ottobre 2022: previsioni apertura

Le previsioni in vista dell’apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 26 ottobre 2022 non sono particolarmente brillanti. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sul Ftse Mib, Piazza Affari dovrebbe registrare movimenti molto contenuti in apertura di seduta. Quello che si potrebbe configurare, quindi, è una sorta di pausa di riflessione dopo il rally messo a segno dall’azionariato italiano nel corso delle ultime sedute.

Il contesto di riferimento potrebbe però regalare la sorpresa di un andamento più tonico per la borsa di Milano rispetto a quello prospettato dai futures nel pre-market. La borsa di Tokyo ha infatti mandato in archivio la seduta con il Nikkei in progressione dello 0,67 per cento a quota 27.432 punti. Il rialzo che è stato messo a segno dal mercato azionario nipponico è stato supportato dall’ottima performance registrata dalla borsa di Wall Street nella sessione di ieri. A New York, infatti, l’indice Dow Jones ha chiuso la giornata con un rialzo dell’1,07 per cento a quota 31.837 punti; bene anche l’S&P 500 che ha messo in cassaforte l’1,63 per cento chiudendo a quota a 3.859 punti mentre il paniere dei titoli tech Nasdaq ha registrato una progressione del 2,25 per cento salendo a 11.199 punti. A spingere in avanti l’indice dei tecnologici è la stagione delle trimestrali Usa.

Borsa Italiana Oggi 26 ottobre 2022: titoli da tenere d’occhio

Vediamo adesso quali sono le quotate che oggi potrebbero registrare variazioni di prezzo di un certo livello in avvio di seduta. A Piazza Affari è iniziata la stagione delle trimestrali ed è quindi inevitabile che tra i titoli da tenere d’occhio ci siano quelli alle prese con i conti. Proprio questa mattina, prima dell’apertura degli scambi, è stata Unicredit a pubblicare i risultati del terzo trimestre (ne abbiamo parlano in questo articolo). Il management della banca ha anche definito le indicazioni sull’intero esercizio 2022 fornendo alcune delucidazioni sul dividendo. La banca guidata da Orcel ha registrato ricavi e utile netto migliori del consensus degli analisti. Significativa anche la decisione del management di migliorare le stime sull’intero esercizio in corso.

Oltre ad Unicredit, un occhio di riguardo dovrebbe essere rivolto a due quotate che non fanno parte del Ftse Mib ma che comunque hanno un certo appeal: Juventus e Tod’s. La quotata bianconera oggi potrebbe fare i conti con la delusione del mercato per la sconfitta (4 a 3) nella gara contro il Benfica. A seguito del Ko la Juve è stata eliminata dalla Champions League.

Per quanto riguarda invece il gruppo dei Della Valle a tenere banco potrebbe essere il fallimento dell’OPA lanciata da DeVa Finance. A seguito dell’operazione, l’offerente è arrivato a detenere 28.774.170 azioni, rappresentative del 86,95 per cento del relativo capitale di Tod’s. Poichè l’offerta prevedeva, pena invalidità, il raggiungimento della soglia del 90 per cento del capitale, l’operazione non sarà perfezionata.

