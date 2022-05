Borsa Italiana Oggi 27 maggio 2022: Ftse Mib immobile. Migliori e peggiori azioni del giorno

Calma piatta sul Ftse Mib nell’ultima seduta settimanale. Il paniere di riferimento di Piazza Affari, come attese, ha avviato gli scambi sulla parità attestandosi in area 24500 punti. Nel corso delle ore successive, questo livello è stato confermato. Insomma è la tranquillità che caratterizza l’ultima di Ottava a Piazza Affari. Nonostante questa situazione, però, non mancano le quotate che invece sono alle prese con movimenti di prezzo anche di una certa rilevanza sia al rialzo che al ribasso. Tra i titoli migliori della giornata ci sono Diasorin e Leonardo mentre, per quello che riguarda le quotate in ribasso, a fare peggio sono Generali e Saipem. In particolare la quotata del settore engineering sembrerebbe fare i conti con le prese di profitto dopo il rally di ieri.

Alle ore 11,30, la situazione sul paniere di riferimento di Piazza Affari è la seguente: rialzo frazionale dello 0,06 per cento a quota 24560 punti. Il grafico in basso (è riportato il derivato Italy40) può essere di aiuto per seguire l’andamento dell’indice di riferimento della borsa di Milano.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende:

Diasorin: +2,98 per cento a 120,9 euro

Leonardo: +2,11 per cento a 10,42 euro

Prysmian: +1,85 per cento a 30,3 euro

Tra i titoli peggiori, invece, segnaliamo:

Generali: -2,73 per cento a 16,95 euro

Saipem: -2,2 per cento a 5,53 euro

Terna: -1,92 per cento a 8,07 euro

Borsa Italiana oggi 27 maggio 2022: pre market

C’è molta attesa per l’apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 27 maggio 2022 alla luce della presenza di numerosi temi interessanti in agenda. In questo contesto diventa fondamentale comprendere quella che potrebbe essere la direzione del Ftse Mib in avvio di scambi. Per provare a tracciare un trend sull’impostazione di apertura è necessario esaminare la performance dei futures sul paniere di riferimento, tenendo anche conto di quelli che sono stati i risultati di chiusura delle borse di riferimento ossia borsa di Tokyo (sessione di oggi) e Wall Street (seduta di ieri).

Iniziamo dall’intonazione dei contratti derivati. Come sempre più spesso sta accadendo ultimamente, i futures sul Ftse Mib non sembrano tracciare un solco lineare. Questo è un segnale chiaro circa la possibilità che oggi la borsa di Milano possa aprire in modo incerto.

Questa ipotesi non è però suffragata più di tanto dai risultati registrati dalle borse di riferimento. Il mercato azionario nipponico ha mandato in archivio la seduta odierna con il Nikkei in rialzo dello 0,66 per cento a 26.782 punti. Netta prevalenza di segni positivi anche a Wall Street che ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in rialzo dell’1,61 per cento a 32.637 punti; l’S&P 500 avanti dell’1,99 per cento a 4.058 punti e il Nasdaq che, recuperando parte del verde perso nelle ultime sessioni, ha rimediato un rimbalzo del 2,68 per cento salendo a quota 11.741 punti.

Borsa Italiana Oggi 27 maggio 2022: titoli su cui investire

E vediamo adesso quali sono le quotate da tenere d’occhio oggi fin dall’apertura degli scambi. Assolutamente da monitorare sono le azioni Saipem che ieri hanno registrato un forte apprezzamento in avanti. La domanda da porsi oggi non può che essere di questo tipo: il prezzo delle azioni Saipem continuerà a crescere oppure oggi sarà il giorno dei realizzi? Per dare una risposta a questo interrogativo andrebbe anche tenuta in considerazione anche la notizia della sottoscrizione di un accordo tra la joint-venture siglata con Clough e il cliente Perdaman Industries.

L’intesa riguarda lo sviluppo dell’impianto urea sulla penisola di Burrup a nord- ovest di Karratha, lungo la costa dell’Australia occidentale. Il valore della commessa è pari a circa 2,7 miliardi di dollari (si ricorda che la la quota di ogni partecipante alla joint venture ammonta a 1,35 miliardi di dollari).

Attenzione perchè non è solo questa l’unica notizia price sensitive che potrebbe impattare sull’andamento dei prezzi di Saipem. Dalle comunicazioni Consob sulle partecipazioni rilevanti si è infatti appreso che il 23 maggio Marathon Asset Management ha portato al 5,177 per cento la quota detenuta nel capitale del gruppo engineering.

Oltre a Saipem, altro titolo del Ftse Mib che oggi potrebbe segnare variazioni di quotazione di un certo livello fin dal primo minuto di scambi, è Telecom Italia. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa che sono state riportare da Il Sole 24 Ore, management della compagnia telefonica starebbe procedendo alla valutazione di diverse soluzioni per l’infrastruttura di rete del gruppo.

