Borsa Italiana Oggi 28 giugno 2022: Ftse Mib a +0,8%. Leonardo ben comprata

Stime sull’andamento di Borsa Italiana nella seduta di oggi 28 giugno 2022 perfettamente rispettate. Il Ftse Mib, come avevamo intuito analizzando l’intonazione dei futures, ha aperto gli scambi con un verde abbastanza convincente che ha permesso al paniere di riferimento di attestarsi sopra i 22 mila punti prima e oltre i 22.200 punti a ridosso del giro di boa delle 13,30. Nel pomeriggio, poi, l’entità del rialzo si è contratta ma il Ftse Mib ha comunque chiuso in verde.

Tra le quotate più in evidenza nella sessione di oggi ci sono state Tenaris e Leonardo. I segni rossi non sono mancati ma va messo in evidenza che la loro intensità è stata decisamente più bassa rispetto a quella dei verdi. Per la cronaca a fare peggio oggi sono state Inwit e Amplifon.

Ecco i numeri della seduta: il Ftse Mib ha registrato una progressione dell0 0,8 per cento a quota 22100 punti. Il grafico in basso riproduce l’andamento del derivato Italy40 e può essere usato per impostare la propria strategia trading intraday.

La lista della quotate migliori della sessione di oggi ha compreso:

Saipem titoli: +69,65 per cento a 3,05 euro

Leonardo: +3,68 per cento a 9,85 euro

Tenaris: +2,49 per cento a 12,78 euro

Tra le quotate in ribasso, invece, abbiamo:

Saipem diritti: -42,37 per cento a 9,52 euro

Amplifon: -2 per cento a 29,27 euro

Inwit: -1,64 per cento a 9,73 euro

Borsa Italiana Oggi 28 giugno 2022: previsioni apertura

Come sarà l’apertura di Borsa Italiana oggi 28 giugno 2022? Ci sarà una prevalenza di segni positivi oppure a condizionare il trend complessivo saranno i ribassi? L’analisi sull’andamento dei futures può fornire utili elementi per comprendere quello che potrebbe succedere nei primi minuti di scambi. Anche lo studio del contesto di riferimento (chiusura delle borse di Tokyo oggi e di quella di Wall Street ieri) può essere molto di aiuto.

Iniziamo dall’andamento dei contratti derivati. I futures sono impostati negativamente e questo è un segnale inequivocabile circa la possibilità che il Ftse Mib oggi possa aprire gli scambi con un secco rosso. L’ipotesi ribassista è supportata anche dal contesto di riferimento. La borsa di Wall Street ha infatti chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in calo dello 0,2 per cento a 31.438 punti, l’S&P 500 in flessione dello 0,3 per cento a 3.900 punti e il Nasdaq che, facendo peggio degli altri indici, ha rimediato un ribasso dello 0,72 per cento scendendo a 11.525 punti. A livello di singole quotate c’è da evidenziare la buona performance di Caterpillar che ha chiuso con un rialzo dell’1,13 per cento. Niente male anche la seduta di Chevron che invece ha messo in cassaforte l’1,93 per cento.

Il calo messo a segno nella seduta di ieri da Wall Street non ha impattato più di tanto sulla performance di Tokyo. La piazza nipponica ha chiuso la sessione odierna con il Nikkei in rialzo dello 0,65 per cento a quota 27049 punti.

Borsa Italiana Oggi 28 giugno 2022: titoli più interessanti

Tra le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi non può che esserci Saipem. Il titolo del settore engineering è impegnato da ieri in un aumento di capitale che non si annuncia affatto semplice. Non c’è però solo la ricapitalizzazione a tenere banco tra gli investitori. Anche l’aggiudicazione di nuovi contratti può offrire spunti per posizionarsi sulle azioni Saipem. E in effetti proprio questa mattina il management della quotata ha reso noto di essersi aggiudicato diversi contratti sia onshore che offshore, in Medio Oriente, per un valore complessivo che è pari a circa 1,25 miliardi di dollari.

Altro titolo da tenere d’occhio è Monte dei Paschi. Stando ad alcune indiscrezioni di stampa che sono state riportate dall’edizione di oggi del Corriere della Sera, il CEO della banca toscana avrebbe avviato una serie di confronti con potenziali soggetti che potrebbero essere interessati a sottoscrivere il nuovo aumento di capitale dell’istituto senese. Quello in atto, secondo il quotidiano, è un primo test il cui obiettivo è quello di raccogliere consensi di mercato. Solo in una fase successiva è poi previsto un roadshow (dovrebbe tenersi a settembre dopo l’assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena).

