Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2022: Ftse Mib chiude a +1,2%, un solo rosso

Seduta a doppia faccia per la borsa di Milano oggi 29 dicembre 2022. Ad una mattinata interlocutoria ha poi fatto seguito un pomeriggio molto più dinamico. Il Ftse Mib, infatti, grazie ad una accelerazione in avanti che è scattata a seguito dell’andamento positivo di Wall Street, è salito a oltre 24 mila punti, evidenziando una progressione dell’1,2 per cento rispetto a ieri.

Anche per quello che riguarda le quotate migliori e peggiori, abbiamo assistito ad una doppia velocità. Mattinata con poche variazioni significative e rossi e neri equamente distribuiti a cui ha poi fatto seguito un pomeriggio all’insegna del verde. Praticamente alle ore 17,30 sul paniere di riferimento di Piazza Affari la sola quotata in rosso era Unicredit (-0,06 per cento il calo del titolo). Lunghissima la lista di verdi con Saipem avanti del 4,65 per cento a quota 1,14 euro e Diasorin a +4,07 per cento a 132,15 euro.

Fuori dal Ftse Mib segnaliamo la progressione di oltre 14,4 punti percentuali messa a segno da Defence Tech Holding.

Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2022: pre market

Cosa attendersi nella penultima seduta settimanale di scambi? L’avvio di contrattazioni sarà all’insegna del verde o del rosso? Per rispondere a queste domande procederemo anche oggi 29 dicembre 2022 nelle due solite direzioni: esame dell’andamento dei futures sul Ftse Mib e successivamente l’analisi del contesto di riferimento. Iniziamo come sempre dal primo punto. I contratti derivati legati al principale indice di Piazza Affari non sono particolarmente brillanti e questo è un primo segnale concreto circa la possibilità che la borsa di Milano oggi possa aprire in rosso.

L’ipotesi ribassista è anche supportata dalle performance dei mercati di riferimento, ossia la borsa di Tokyo e quella di Wall Street. Vediamo quindi come è andata all’estero. Il mercato azionario nipponico ha mandato in archivio la penultima seduta dell’anno con il Nikkei 225 in ribasso dello 0,94 per cento a 26.094 punti. La flessione della borsa del Giappone è stata ispirata dalla prestazione negativa registrata ieri da Wall Street.

Ancora una volta il mercato azionario americano è andato in rosso dimostrando come quest’anno il tanto atteso rally di Natale si è trasformato in un nulla di fatto. Ma vediamo i numeri del passivo della piazza Usa. L’indice Dow Jones ha rimediato un calo dell’1,1 per cento a 32.876 punti, l’S&P 500 ha registrato una flessione dell’1,2 per cento scendendo a 3.783 punti e il Nasdaq ha chiuso con un ribasso dell’1,35 per cento a 10.213 punti. Proprio il paniere dei tecnologici, quindi, è andato peggio.

Borsa Italiana Oggi 29 dicembre 2022: titoli più interessanti

Oramai la fine dell’anno è alle porte ed è logico che i titoli con spunti siano davvero pochi. Del resto il pensiero degli investitori è già rivolto al prossimo anno. Volendo però cercare ad ogni costo dei titoli che oggi potrebbero offrire qualche spunto non possiamo non fare il nome di Banco BPM. La quotata del settore bancario potrebbe essere condizionata delle dichiarazioni rilasciate dal suo numero uno Giuseppe Castagna al Sole 24 Ore. Il top manager ha confermato i target finanziari per il biennio 2022/2023 che fanno riferimento ad un utile per azione rispettivamente pari a 0,45 euro e a 0,6 euro.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, suggeriamo un occhio di riguardo per Defence Tech Holding (titolo quotato sull’Euronext Growth Milan. Tinexta ha reso noto di aver comprato il 20 per cento del capitale di Defence Tech per un corrispettivo di 25 milioni di euro, pari a 4,9 euro per azione.

