Borsa Italiana Oggi 5 dicembre 2022: Ftse Mib a -0,3%. Azioni Saipem volano

La borsa di Milano oggi si è mossa in linea con quelle che erano le previsioni del pre-market. Il Ftse Mib ha infatti avviato gli scambi con movimenti molto contenuti mentre, a livello societario, ad emergere sono state le azioni Saipem. Ma vediamo più nel dettaglio.

Il paniere di riferimento di Piazza Affari oggi ha aperto gli scambi in area 24600 punti per poi confermarsi su questo livello anche nel corso delle fasi successive e quindi chiudere in area 24550 punti. Nonostante una situazione da calma piatta, sia al rialzo che al ribasso non sono mancati gli spunti interessanti. Come già anticipato, per quanto concerne i titoli in aumento, ad imporsi sulla scena è stata Saipem. Grazie alla decisione degli analisti internazionali di Fitch di alzare il rating sulle azioni Saipem migliorando anche le prospettive del titolo (outlook da negativo a stabile) le azioni della quotata engineering sono finite nel mirino dei compratori strappando a fine seduta un rialzo del 2,3 per cento.

Per quello che riguarda invece le quotate in ribasso, a fare peggio oggi sono state Nexi e Amplifon con la prima che, in particolare, ha perso quasi 4 punti percentuali.

Borsa Italiana oggi 5 dicembre 2022: previsioni apertura

Le previsioni sull’apertura di Borsa Italiana nella seduta di oggi 5 dicembre 2022 sono poco incoraggianti. Stando all’andamento dei futures sul Ftse Mib e tenendo conto di quelle che sono state le performance dei mercati di riferimento (Tokyo per quello che riguarda la seduta di oggi e Wall Street per quanto concerne la sessione di venerdì), Piazza Affari oggi dovrebbe aprire gli scambi senza una direzione precisa. Tutto sarà quindi deciso all’avvio delle contrattazioni. Lo scenario più plausibile resta quelle delle variazioni minime e circoscritte.

Dicevamo del contesto di riferimento. La borsa del Giappone ha chiuso la sessione di oggi con l’indice di riferimento Nikkei 225 in frazionale rialzo dello 0,15 per cento a 27.820 punti. La situazione molto incerta che ha caratterizzato il mercato nipponico è stata anche il risultato della performance altrettanto incerta che aveva caratterizzato la sessione di venerdì di Wall Street. La borsa Usa, infatti, aveva mandato in archivio l’ultima seduta della scorsa settimana con l’indice Dow Jones avanti di un risicato 0,1 per cento a 34.430 punti, l’S&P500 in ribasso dello 0,12 per cento a 4.072 punti e il Nasdaq alle prese con un segno negativo dello 0,18 per cento a quota 11.462 punti. L’estrema incertezza che ha caratterizzato l’ultima seduta settimanale della borsa di Milano è scaturita dalla pubblicazione, avvenuta sempre venerdì, dei dati sull’occupazione relativi al mese di novembre 2022.

A prescindere dall’orientamento degli indici, ricordiamo che grazie al CFD trading si può investire in borsa sia nel caso in cui le stime siano per un rialzo che nel caso in cui le indicazioni siano di tipo ribassista.

In entrambi i casi è sempre consigliabile fare prima pratica con un conto demo gratuito come quello da 100 mila euro virtuali che viene proposto dal broker eToro. In più con questa piattaforma è possibile iniziare ad operare a partire da un deposito minimo iniziale di soli 50 dollari.

APRI GRATIS UN CONTO DEMO ETORO E IMPARA A FARE CFD TRADING

Borsa Italiana Oggi 5 dicembre 2022: titoli su cui investire

Dopo avere chiarito quale potrebbe essere la direzione degli scambi in avvio di contrattazioni, vediamo ora quali sono le quotate da tenere d’occhio nella seduta di oggi. I titoli da monitorare sono essenzialmente due: Telecom Italia e Saipem.

L’ex monopolista ha registrato una fortissima volatilità nel corso della settimana precedente. Ad una seduta caratterizzata da un vero e proprio tracollo delle quotazioni, ha poi fatto seguito un tentativo di recupero. In primo piano in casa Telecom Italia c’è sempre la questione della rete unica. Questo dossier è potenzialmente in grado di tenere alto l’appeal sul titolo delle telecomunicazioni anche nella nuova Ottava.

Sempre restando sul paniere di riferimento, un occhio di riguardo andrebbe rivolto anche alle azioni Saipem. L’agenzia S&P Global ha migliorato di un livello il rating sul debito a lungo termine della società del settore enginnering, portandolo da “BB” a “BB+”. Gli esperti hanno rivisto anche l’outlook che è stato portato a stabile dal precedente negativo. Le prospettive sul futuro di Saipem sono quindi positive e questo è un elemento importante per le valutazioni operative.

Spostandoci fuori dal Ftse Mib, un titolo che oggi potrebbe finire nel mirino gli investitori è Juventus. Il consiglio di amministrazione della società bianconera ha dato il suo via libera ad un progetto di bilancio per l’esercizio 2021/2022 che sarà adesso sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti, prevista in calendario per il giorno 27 dicembre 2022.

Ricordiamo ai lettori che è possibile acquistare azioni senza commissioni grazie al broker eToro che in più offre tanti utili strumenti di analisi.

CON ETORO PUOI COMPRARE AZIONI A ZERO COMMISSIONI

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!