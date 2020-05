Borsa Italiana Oggi (12-05-2020): Ftse Mib in rialzo, ecco le Trimestrali in agenda

© Shutterstock

Incertezza nel premarket di Borsa Italiana ma le tante trimestrali in uscita potrebbero offrire assist alle azioni interessante

Nonostante l'andamento incerto delle borse europee, Borsa Italiana oggi registra un apprezzamento di circa mezzo punto percentuale. Nel dettaglio, dopo circa un'ora dall'avvio degli scambi, il Ftse Mib segna un rialzo dello 0,43 per cento a 17455 punti. Sulla stessa scia del principale indice azionario anche gli altri panieri a partire dal FTSE Italia All Share.

La presenza di molte trimestrali renderà la seduta di Piazza Affari certamente interessante perlomeno per le quotate che saranno alle prese con approvazione e comunicazione dei conti del primo trimestre 2020.

E' possibile seguire l'andamento del Ftse Mib oggi 12 maggio utilizzando il grafico sottostante.

Se anche le borse europee, compresa quella di Milano, dovessero aprire le contrattazioni senza una direzione precisa, si confermerebbe la tendenza all'incertezza che già da ieri si era imposta. A New York, infatti, l'indice Dow Jones ha registrato un calo delo 0,45 per cento a 24.222 punti mentre l'S&P500 ha messo in cassaforte un frazionale 0,02 per cento a 2.930 punti secchi. Più movimento sul paniere dei tecnologici con il Nasdaq che ha chiuso la prima seduta della nuova Ottava avanti dello 0,78 per cento a 9.192 punti.

In scia all'andamento della borsa americana anche il trend della piazza di Tokyo con l'indice Nikkei che ha chiuso la sessione con una flessione dello 0,12 per cento a 20.366,5 punti.

A completare il quadro di riferimento in vista dell'apertura di Borsa Italiana è il dato relativo all'andamento del cambio Euro Dollaro. Sul Forex la coppia Eur/Usd, infatti, come si può vedere dal grafico sottostante, si muove attorno a quota 1,08, in linea con l'andamento della precedente settimana.

Non solo azionariato e forex al centro dell'interesse degli investitori oggi 12 maggio. I traders, infatti, potrebbero rivolgere il loro sguardo anche oltre la finanza tradizionale e precisamente sul mondo delle criptovalute. Dopo una lunga attesa, infatti, è avvenuto proprio oggi l'atteso halving di Bitcoin. Dopo il dimezzamento delle ricompense riconosciute ai miners, il cross BTCUSD registra un rialzo a quota 9000 ma non va dimenticato che, nel corso del week end, il prezzo del Bitcoin era crollato.

Azioni più interessanti oggi 12 maggio 2020

Come messo in evidenza nella prima parte del post, il fatto che Borsa Italiana oggi si muova senza grandi scossono non significa che mancano le azioni che invece stanno registrando variazioni di prezzo molto forti.

A parte il caso di Eni che potrebbe essere condizionata dai risultati del collocamento di due bond a tasso fisso, riservati agli istituzionali, chiuso ieri sera con una domanda molto forte, gli altri titoli che potrebbero avere un certo appeal sono tutti interessati alla pubblicazione dei conti del primo trimestre 2020 come si può vedere dal calendario trimestrali di Borsa Italiana.

A tal riguardo ricordiamo che le trimestrali sono da sempre importanti elementi di visibilità per i titoli coinvolti. Solitamente, ma questa non è una regola, a conti trimestrali positivi corrisponde poi sempre un apprezzamento del titolo soprattutto se questi risultati non erano stati scontati dal mercato. Ovviamente vale anche il caso opposto nel senso che a trimestrali deludenti corrisponde molto spesso un sell-off del titolo.

Le società alle prese oggi 12 maggio con i conti del primo trimestre 2020 sono Poste Italiane, A2A, Prysmian, Nexi e Salvatore Ferragamo. Sempre restando in ambito societario oggi è in programma anche l'assemblea degli azionisti di Italgas finalizzata all'approvazione del bilancio 2019.