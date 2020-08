Borsa Italiana Oggi (31 agosto 2020): Diasorin e Telecom Italia in vetta, Ftse Mib positivo

© iStockPhoto

Netto predominio degli acquisti su Borsa Italiana: tantissimi i titoli in rialzo ma BPER Banca è rossa

Previsioni rispettate su Borsa Italiana oggi 31 agosto. Il Ftse Mib, come da attese, ha avviato la prima di Ottava all'insegna del rialzo. In pratica la stragrande maggioranza delle azioni quotate sul paniere di riferimento di Piazza Affari registra una progressione. I titoli in positivo sono talmente tanti da permettere al paniere di riferimento della borsa di Milano di riportarsi nuovamente in area 20.000 punti.

Tra le azioni che brillano di più sul Ftse Mib ci sono quelle di Diasorin che, dopo il crollo messo a segno nelle ultime sedute della scorsa Ottava, oggi segnano una progressione consistente.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento del Ftse Mib in tempo reale.

Tra i titoli migliori della seduta di oggi ci sono:

Diasorin: +3,22 per cento a 150,5 euro

Telecom Italia: +1,95 per cento a 0,409 euro

Italgas: +1,87 per cento a 5,46 euro

L'elenco dei titoli peggiori invece include:

BPER Banca: -0,97 per cento a 2,35 euro

Banca Mediolanum: -0,78 per cento a 6,35 euro

Unipol: -0,67 per cento a 4,12 euro

Borsa Italiana Oggi 31 agosto 2020: previsioni apertura

Borsa Italiana potrebbe aprire l'ultima seduta del mese di agosto (prima di Ottava) con il Ftse Mib in leggero rialzo. E' questa l'indicazione che emerge dall'analisi dei futures di Piazza Affari e che si deduce dal contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street hanno archiviato l'ultima seduta con una leggera flessione.

Nel dettaglio, la piazza giapponese, in scia al trend delle più importanti borse asiatiche, ha chiuso la giornata con il Nikkei in rialzo dell'1,12 per cento a 23140 punti. Prevalenza di segni verdi anche a Wall Street con il Dow Jones che ha messo a segno una progressione dello 0,57 per cento a 28.654 punti, l'S&P 500 che ha registrato un rialzo dello 0,67 per cento a 3.508 punti (nel corso della seduta l'indice ha raggiunto il nuovo massimo storico a 3.509 punti) e il Nasdaq che ha archivato la giornata con una progressione dello 0,6 per cento a 11696 punti.

Borsa Italiana Oggi 31 agosto 2020: titoli più interessanti

Rispetto alla scorsa Ottava, oggi 31 agosto la lista dei titoli da tenere d'occhio in vista di possibili forti variazioni di prezzo è decisamente più lunga. Stando alle indicazioni del pre-market, infatti, movimenti interessanti potrebbero esserci sulle azioni Telecom Italia e Mediobanca.

Per quello che riguarda l'ex monopolista, dopo il forte rialzo messo a segno la scorsa settimana, oggi è in calendario la riunione del consiglio di amministrazione con all'ordine del giorno discussioni sul progetto FiberCop. In questo articolo abbiamo messo in evidenza tutti motivi per comprare azioni Telecom Italia oggi.

Mediobanca, invece, potrebbe essere influenzata dalle indiscrezioni lanciate dalla Reuters secondo le quali la holding Delfin che fa capo a Leonardo Del Vecchio potrebbe salire anche oltre il 10 per cento del capitale di Piazzetta Cuccia.

Per finire una annotazione su un titolo che fa parte degli indici secondario: Acotel. Oggi, dopo uno stop durato 1 mese, il titolo torna alle contrattazioni. Il suo andamento sarà certamente da tenere d'occhio.