Borsa Italiana Oggi (1 settembre 2020): azioni Atlantia e Campari in vetta, BPER Banca maglia nera

Telecom Italia ha definito le tappe della marcia verso la rete unica: possibili variazioni di prezzo per le azioni TIM

Prevalenza degli acquisti su Borsa Italiana Oggi 1 settembre 2020. Il Ftse Mib, dopo aver aperto la seduta in modo altalenante, si è attestato in area 19700 punti. Sul paniere di riferimento di Piazza Affari ci sono molti titoli in rialzo ma ve ne sono anche altrettanti in ribasso.

Gli acquisti, in particolare, si sono concentrati su Atlantia e su Campari.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

L'elenco dei titoli migliori oggi 1 settembre 2020 include:

Atlantia: +2,6 per cento a 13,67 euro

Campari: +1,9 per cento a 8,75 euro

Diasorin: +1,58 per cento a 153,9 euro

Tra i titoli peggiori, invece, ci sono:

BPER Banca: -2,04 per cento a 2,25 euro

CNH Industrial: -1,63 per cento a 6,52 euro

Saipem: -1,34 per cento a 1,77 euro

Borsa Italiana Oggi 1 settembre 2020: previsizioni e titoli interessanti

Prima seduta del nuovo mese per la borsa di Milano. La giornata di ieri si è chiusa con il Ftse Mib in ribasso mentre la sessione di oggi 1 settembre 2020 potrebbe aprirsi all'insegna dell'incertezza. Da tradizione, il mese di settembre non è mai stato particolarmente brillante per i mercati finanziari ma, quest'anno, la variabile coronavirus, potrebbe cambiare questa consuetidine (per approfondire puoi leggere, a riguardo, l'articolo sulle previsioni borse settembre 2020).

Il contesto di riferimento dei mercati oggi 1 settembre 2020, vede la borsa di Wall Street aver chiuso la seduta senza una direzione precisa. La giornata di ieri, dominata dal frazionamento delle azioni Apple e Tesla) si è chiusa con il Dow Jones in rialzo dello 0,78 per cento a 28.430 punti, l'S&P 500 in flessione dello 0,22 per cento a 3.500 punti (per questo indice ancora un nuovo nuovo massimo storico a 3.510 punti e il Nasdaq che, muovendosi in controtendenza, ha realizzato una progressione dello 0,68 per cento a 11.775 punti dopo aver raggiunto il nuovo massimo storico a 11.830 punti. Tra i titoli tech che hanno brillato di più ci sono stati proprio Apple e Tesla con la il colosso di Cupertino che ha guadagnto il 3,39 per cento e la quotata di Musk che ha messo in cassaforte il 12,6 per cento.

Spostandoci in Asia la borsa di Tokyo ha chiuso la seconda seduta della settimana con una progressione frazionale dello 0,05 per cento per il Nikkei (23151 punti).

Borsa Italiana Oggi 1 settembre 2020: titoli più interessanti

Come sempre dedichiamo un post a quelli che potrebbero essere i titoli oggi alle prese con le variazioni di prezzo più significative.

Capitolo titoli più interessanti. L'attenzione degli investitori oggi è rivolta a Telecom Italia. L'ex monopolista ha approvato ieri la lettera di intenti con CDP Equity che ha come fine quello di integrare FiberCop nel più vasto progetto volto alla creazione di una rete unica nazionale. La nuova società nella quale saranno conferite la rete secondaria dell'azienda e la rete in fibra che è stata sviluppata da FlashFiber, la joint-venture partecipata da TIM (quota dell'80 per cento) e da Fastweb (restante 20 per cento), sarà controllata da Telecom Italia, con una partecipazione del 58 per cento, mentre KKR Infrastructure e Fastweb avranno il 37,5 per cento e il 4,5 per cento.

Oltre a Telecom Italia, tra gli altri titoli da tenere d'occhio oggi c'è anche Interpump che sarà alle prese con la pubblicazione della semestrale.