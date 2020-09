Borsa Italiana Oggi 11 settembre 2020: FinecoBank e BPER Banca sul fondo, Ftse Mib in rialzo

© Shutterstock

Ftse Mib in leggero rialzo dopo aver cancellato il debole rosso dell'apertura. Diasorin e Campari in vetta

Dopo aver aperto la seduta in leggero ribasso (come da attese), Borsa Italiana Oggi 11 settembre si è portata su un leggero verde attestandosi in area 19800 punti. A guida il paniere di riferimento di Piazza Affari sono titoli come Diasorin e Campari mentre, sul fondo del paniere di riferimento, ci sono alcuni bancari come FinecoBank e BPER Banca.

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Tra i titoli migliori di oggi ci sono:

Diasorin: +1,19 per cento a 152,5 euro

Campari: +0,96 per cento a 9,11 euro

Azimut Holding: +0,71 per cento a 16,23 euro

Viceversa tra le quotate peggiori ci sono:

FinecoBank: -2,49 per cento a 12,13 euro

BPER Banca: -1,78 per cento a 2,15 euro

Tenaris: -1,47 per cento a 4,54 euro

Borsa Italiana Oggi 11 settembre 2020: previsioni apertura

L'ultima di Ottava dovrebbe tingersi in rosso in avvio di contrattazioni. E' questa l'indicazione che emerge dall'andamento dei future sul Ftse Mib. Ovviamente anche tutte le altre borse europee, stando alle indicazioni del pre-market, dovrebbero aprire l'ultima seduta settimanale di scambi in ribasso.

Il contesto di riferimento nel quale gli investitori si muoveranno oggi vede la borsa di Wall Street in ribasso e Tokyo in positivo. Partiamo dalla piazza americana. Dopo il recupero messo a segno nella seduta di mercoledì, quella di ieri è stata una giornata negativa per l'azionario Usa. Il Dow Jones ha infatti archivato la giornata con un ribasso dell'1,45 per cento a quota 27.535 punti, mentre l'S&P 500 ha chiuso la sessione con una flessione dell'1,76 per cento a quota 3.339 punti. A fare peggio di tutti a New York è stato il Nasdaq che ha segnato un calo dell'1,99 per cento a quota 10.920 punti. Nonostante la flessione del paniere dei titoli tech, il Tesla Motors è comunque riusciuto ad andare controcorrente chiudendo la giornata con un rialzo dell'1,38 per cento a quota 371,34 dollari.

Completamente diversa l'aria in Giappone con la borsa di Tokyo che ha chiuso la seduta con il Nikkei in rialzo dello 0,73 per cento a 23406 punti.

In questo contesto sui mercati oggi 11 settembre 2020 non ci sono spunti macro in grado di impattare sugli indici. Il solo dato macro che potrebbe avere un certo effetto è quello relativo all'inflazione in Usa che verrà pubblicato nel pomeriggio.

Borsa Italiana Oggi 11 settembre 2020: titoli più interessanti

Sono numerosi i titoli che oggi 11 settembre potrebbero registrare variazioni di prezzo di un certo livello. Restando alle sole quotate sul Ftse Mib, non sono da escludere movimenti sulle azioni Atlantia e Fiat Chrysler Automobiles.

Il prezzo delle azioni Atlantia potrebbe essere spinto dalle indiscreziondi di stampa lanciate dal Sole 24 Ore secondo cui a fine settembre la holding dovrebbe procedere con la convocazione del consiglio di amministrazione con l'obiettivo di proseguire con scorporo di Aspi. Secondo il quotidiano di Confindustria, Atlantia ha intenzione di muoversi anche senza accordo con la Cassa Depositi e Prestiti.

Per quello che riguarda invece Fiat Chrysler Automobiles, a fare da catalizzatore potrebbero essere le dichiarazioni del numero uno Mike Manley secondo il quale il progetto di fusione con PSA dovereebbe chiudersi entro i primi tre mesi del 2021.

Infine, tra i titoli da tenere d'occhio, c'è Cattolica Assicurazioni. A fare da driver al titolo oggi potrebbero essere i conti semestrali. Il gruppo assicurativo ha chiuso il primo semestre 2020 con un utile adjusted pari a 80 milioni, in rialzo del 16 per cento rispetto ad un anno fa.