Borsa Italiana Oggi 30 settembre 2020: Saipem e Tenaris in vetta, Ftse Mib rosso

© Shutterstock

Ultima seduta del mese all'insegna del rosso per la borsa di Milano: BPER Banca e Amplifon le azioni peggiori

Sono le vendite a condizionare l'ultima seduta di settembre di Borsa Italiana. Come da attese, il Ftse Mib ha si è immediatamente attestato sul rosso registrando una flessione sotto i 19000 punti. Nonostante il ribasso, comunque, sul paniere di riferimento di Piazza Affari non mancano comunque i titoli interessanti con Saipem e Tenaris che, grazie alla ripartenza della quotazione petrolio, hanno rialzato la testa.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Sul fronte opposto, invece, le vendite sono concentrate in modo particolare su BPER Banca e Amplifon (finestra informativa ore 10,15).

Il grafico seguente riporta l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

Le azioni fin qui migliori sono:

Saipem: +1,57 per cento a 1,42 euro

Tenaris: +1,09 per cento a 4,17 euro

A2a: +0,72 per cento a 1,26 euro

La lista dei titoli peggiori, invece, comprende:

BPER Banca: -2,64 per cento a 1,89 euro

Amplifon: -2,36 per cento a 30,64 euro

STM: -1,87 per cento a 25,7 euro

Puoi investire su tutte le azioni citate non solo comprando (o vendendo titoli) in modo tradizionale e quindi diventando azionista ma anche attraverso il CFD Trading. Per imparare a comprare e vendere CFD Azioni puoi partire dal conto demo che broker autorizzati come Plus 500 (qui la recensione e le opinioni) ti offrono gratuitamente.

Demo gratis Plus500 per fare trading sulle azioni con i CFD>>>clicca qui

Borsa Italiana Oggi 30 settmbre 2020: previsioni apertura

L'ultima seduta di settembre 2020 della borsa di Milano potrebbe aprirsi con una prevalenza delle vendite. E' questa l'indicazione che arriva dai futures sui vista dell'apertura degli scambi su Borsa Italiana. Ad impattare negativamente sul Ftse Mib oggi 30 settembre potrebbere essere un contesto di riferimento non proprio ottimale.

Sia la borsa di Wall Street che quella di Tokyo, infatti, hanno chiuso le contrattazioni con una netta prevalenza delle vendite. Per quello che riguarda il mercato asiatico, l'indice Nikkei ha terminato il mese a quota 23185 punti, l'1,5 per cento in meno rispetto alla sessione precedente. Anche dalla borsa di New York non ci sono state notizie positive. A Wall Street l'indice Dow Jones ha chiuso la seduta di ieri con un ribasso dello 0,48 per cento a 27.453 punti mentre l'indice S&P 500 ha chiuso la sessione a quota 3.335 punti (-0,48 per cento) e il Nasdaq ha tagliato il traguardo con un calo dello 0,29 per cento a 11.085 punti.

Insomma da Tokyo a Wall Street, le previsioni per Borsa Italiana Oggi 30 settembre 2020 non sono affatto incoraggianti.

Nonostante queste premesse, comunque, anche oggi sul mercato azionario italiano non dovrebbero mancare titoli interessanti.

Per quello che riguarda il Ftse Mib, spunti potrebbero esserci sulle azioni Atlantia. La società ha fatto sapere di aver inviato una lettera in risposta alla comunicazione ricevuta dal governo lo scorso 23 settembre. Nella missiva Atlantia ha rivendicato di essere sempre stata disponibile alla cessione della controllata Autostrade per l’Italia mediante "un’operazione di mercato, a garanzia di tutti stakeholder di Atlantia e di ASPI". Nella lettera la holding ha inoltre ricordato che la cessione potrà essere conclusa a reali condizioni di mercato solo nell'ambito della formalizzazione di un accordo transattivo tra ASPI e il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

La presa di posizione di Atlantia potrebbero condizionare il titolo sul Ftse Mib oggi 30 settembre. Ricordo che se vuoi speculare sulle quotazioni della holding non devi per forza comprare azioni ma puoi operare attraverso il CFD Trading. Seguendo il link in basso potrai aprire un conto demo con un broker affidabile come eToro per imparare a comprare e vendere CFD Azioni senza rischi di perdere soldi veri. Con eToro, inoltre, non ci sono commissioni nel trading sulle azioni.

eToro - Zero commissioni nel trading sulle azioni >>> prendi qui la demo gratis

Titoli interessanti anche fuori dal Ftse Mib. Da monitorare sono Enav e Massimo Zanetti. La prima ha reso noti i conti del primo semestre 2020 (chiuso con ricavi pari a 372,49 milioni di euro, in contrazione del 10,7 per c cento rispetto ai 417,3 milioni messi a segno nel primo semestre 2019) mentre Massimo Zanetti potrebbe subire gli effetti della decisione di MZB Holding di promuovere un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla società quotata avente come fine l'acquisizione totale delle azioni e la revoca dalla quotazione delle azioni Massimo Zanetti. Nuove delisting in vista, quindi, su Borsa Italiana.