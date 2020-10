Borsa Italiana Oggi (6 ottobre 2020): Pirelli e Banco BPM in vetta, Ftse Mib chiude in verde

© Shutterstock

Dopo un leggero ribasso, il Ftse Mib è tornato nuovamente sul verde salendo sopra quota 19400 punti. Nexi e Amplifon tra le azioni peggiori

Previsioni rispettate su Borsa Italiana nella seconda seduta della settimana. Il Ftse Mib ha infatti aperto le contrattazioni oggi 6 ottobre in leggero rialzo per poi allargare il verde e quindi chiudere in rialzo dello 0,8 per cento sopra i 19400 punti.

Ai tanti titoli in rialzo si sono opposte altrettante quotate in calo. Tra le azioni migliori sul paniere di riferimento di Piazza Affari ci sono state Pirelli e Banco BPM mentre tra le quotate in maggiore difficoltà ci sono state Nexi e Amplifon.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

L'elenco dei titoli migliori ha compreso:

Pirelli: +6,46 per cento a 3,85 euro

Banco BPM: +5,61 per cento a 1,65 euro

Unicredit: +5,49 per cento a 7,45 euro

Tra le azioni peggiori, invece, ci sono state:

Nexi: -3,22 per cento a 16,85 euro

Amplifon: -2,86 per cento a 30,54 euro

Italgas: -2,74 per cento a 5,14 euro

Borsa Italiana oggi 6 ottobre 2020: previsioni apertura

Borsa Italiana Oggi 6 ottobre dovrebbe aprire la seduta con gli indici in progressione frazionale. E' questa l'indicazione che arriva dai futures a loro volta condizinati dall'andamento delle borse asiatiche e dalla chiusura di Wall Streeet. Per quello che riguarda il mercato asiatico, la borsa di Tokyo ha archiviato la seduta con l'indice Nikkei in rialzo dello 0,52 per cento a quota 23.433,5 punti.

Variazione positiva anche per gli indici Usa con il Dow Jones che ha messo a segno una progressione dell'1,68 per cento a 28.149 punti, l'S&P 500 in aumento dell'1,8% a quota 3.409 punti e il paniere dei titoli tech Nasdaq che ha fatto meglio di tutti chiudendo la prima di Ottava in rialzo del 2,32 per cento a 11.332 punti.

Questo il contesto di riferimento all'interno del quale vanno individuati quei titoli di Borsa Italiana che potrebbero avere l'assist decisivo per registare variazioni di prezzo significative. Prima di elencare le azioni italiane più interessanti per la seduta di oggi 6 ottobre, ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare titoli e quindi diventare azionista. Se l'obiettivo è solo quello di approfittare delle variazioni di prezzo, una valida alternativa può essere rappresentata dal CFD Trading.

Premesso questo, quali sono le azioni che oggi potrebbero segnare le variazioni di prezzo più importanti? Due i nomi: BPER Banca e Banca Monte dei Paschi. La prima, da ieri, è impegnata con un importante aumento di capitale. La giornata di ieri è stata un disastro per BPER Banca con il titolo che ha registrato una pesante correzione negativa. E' possibile che anche oggi i diritti realtivi all'operazione possano registrare variazioni di prezzo anche molto rilevanti.

Premesso questo, quali sono le azioni che oggi potrebbero segnare le variazioni di prezzo più importanti? Due i nomi: BPER Banca e Banca Monte dei Paschi. La prima, da ieri, è impegnata con un importante aumento di capitale. La giornata di ieri è stata un disastro per BPER Banca con il titolo che ha registrato una pesante correzione negativa. E' possibile che anche oggi i diritti realtivi all'operazione possano registrare variazioni di prezzo anche molto rilevanti.

Ci sono poi le azioni Banca MPS. Stando a quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, non è da escludere che nell'ambito dell'operazione di scissione sottoscritta con AMCO, il management di Monte dei Paschi di Siena possa anche decidere di procedere con l'emissione di un bond subordinato per un valore pari a 500 milioni di euro.

Per finire, attenzione anche a Nexi dopo l'annuncio di ieri della fusione con SIA e della nascita di un colosso europeo dei pagamenti del valore di oltre 15 miliardi di euro.