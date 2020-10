Borsa Italiana Oggi (15 ottobre 2020): azioni Tiscali e BPER Banca da monitorare

© Shutterstock

Previsto un avvio in ribasso per la borsa di Milano. Dopo il rally di ieri, resta acceso il faro su Atlantia

Borsa Italiana Oggi 15 ottobre 2020 dovrebbe aprire la seduta con una leggera flessione in linea a quello che potrebbe essere l'andamento di tutte le altre borse europee.

E' il contesto di riferimento decisamente debole il fattore che oggi potrebbe condizionare in negativo l'avvio del mercato italiano. Dando uno sguardo al mondo, infatti, è evidente come sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street abbiano chiuso le rispettive sessioni in ribasso.

Nel dettaglio, la borsa del Giappone ha archiviato la giornata con l'indice Nikkei in ribasso dello 0,51 per cento a quota 23.507 punti mentre a New York, l'indice Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,58 per cento a quota 28.514 punti, il paniere S&P 500 ha rimediato un calo dello 0,66 per cento a quota 3.489 punti e il Nasdaq ha chiuso con un ribasso dello 0,8 per cento a 11.769 punti. Il contesto di riferimento in cui Piazza Affari si muoverà oggi è quindi negativo.

Attenzione perchè l'andamento delle contrattazioni su Borsa Italiana potrebbe essere condizionato dalla pubblicazione dell'aggiornamento sul debito pubblico italiano (Bollettino della Banca d'Italia).

Dopo aver analizzato il contesto di riferimento della seduta di oggi 15 ottobre, vediamo adesso quali potrebbero essere i titoli più interessanti sul Ftse Mib.

Spunti operativi ci potrebbero essere sulle azioni Atlantia e BPER Banca. Il titolo della holnding nella seduta di ieri ha messo a segno un forte balzo in avanti. A spingere gli acquisti sono state le indiscrezioni di stampa secondo cui la Cassa Depositi e Prestiti sarebbe alle prese con la definizione della struttura dell'operazione attraverso la quale la stessa CDP rileverà l'88 per cento di Autostrade per l’Italia oggi in mano ad Atlantia. Dopo il rally di ieri, cosa faranno oggi le azioni Atlantia? Il rialzo proseguirà oppure arriveranno le prese di profitto?

C'è poi BPER Banca il cui titolo è reduce da una forte correzione avvenuta nel corse delle ultime sedute. L'ex Popolare Emilia Romagna è impegnata nell'aumento di capitale da 800 milioni di euro.

Tra le piccole attenzione rivolta a Tiscali che nelle ultime sedute è stata interessata da una volatilità molto alta. In particolare la quotata sarda ha mandato in archivio la seduta di ieri con un ribasso di circa il 10 per cento. Ricordiamo che, su disposizione di Borsa Italiana, da giorno mercoledì 14 ottobre 2020 e fino a successivo provvedimento sulle azioni ordinarie di Tiscali non sarà permessa l'immissione di ordini senza limite di prezzo.