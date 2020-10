Borsa Italiana Oggi (21 Ottobre 2020): azioni STM e Atlantia tra le protagoniste?

© Shutterstock

Atteso un avvio di scambi con variazioni minime a Piazza Affari. Fuori dal Ftse Mib, da monitorare le azioni Lazio e Juventus

La terza seduta della settimana di Borsa Italiana dovrebbe aprirsi con gli indici attestati sulla linea della prudenza. E' possibile che in avvio di scambi oggi 21 ottobre possano esserci solo variazioni minime. E' questa l'indicazione che arriva dai futures a loro volta condizionati dall'andamento registrato dalla borsa di Tokyo e dalla chiusura di Wall Street.

A Tokyo l'indice Nikkei ha archiviato le contrattazioni con un rialzo dello 0,31 per cento (performance ancora più robusta per il più ampio Topix che ha chiuso avanti dello 0,73 per cento). Per quello che invece riguarda la borsa americana, l'indice Dow Jones ha messo a segno una progressione dello 0,4 per cento attestandosi a quota 28.309 punti, mentre l'S&P 500 ha chiuso la sessione avanti dello 0,47 per cento a 3443 punti. Più debole il Nasdaq che ha si guadagnato lo 0,33 per cento attestandosi a 11516 punti ma ha anche pagato la pesantezza di alcuni specifici titoli come ad esempio IBM che, a causa della delusione per i conti triemestrali sotto le attese, ha mandato in archivio la giornata con un crollo di quasi 6 punti percentuali e mezzo.

Borsa Italiana Oggi 21 Ottobre 2020: su quali azioni investire?

Conoscere già prima dell'apertura degli scambi, i titoli che oggi 21 ottobre potrebbero registrare variazioni di prezzo di una certa rilevanza, significa avere il tempo necessario per capire dove investire in borsa.

Tra le quotate interessate da notizie price sensitive ci sono Atlantia e STMicroelectronics. La holding dei Benetton è da giorni al centro di una volatilità molto alta. E' notizia di oggi che il consiglio di amministrazione della società ha preso in esame la lettera di offerta preliminare finalizzataall'acquisizione dell'intera partecipazione dell’88 per cento detenuta in Autostrade per l'Italia che è stata inviata da Cassa Depositi e Prestiti,The Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets. Il management ha parlato di termini economici e condizioni non ancora conformi per una giusta valorizzazione della partecipazione, aprendo però la porta ad un ulteriore allungamento delle trattative con i potenziali compratori fino a giorno 27 ottobre.

Nel caso di STMicroelecronics, invece, spunti potrebbero arrivare dalla presentazione dei conti trimestrali della rivale americana Texas Instruments.

Spunti oggi sono anche possibili su due società quotate che non fanno parte del Ftse Mib: Lazio e Juventus. Le due società calcistiche hanno entrambe esordito in Champions League con una vittoria e quindi, i rispettivi titoli, potrebbero essere premiati in borsa con acquisti da parte degli investitori.

