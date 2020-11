Borsa Italiana Oggi (2 novembre 2020): azioni Nexi e Recordati a picco, Ftse Mib rosso

© Shutterstock

Si consolida il trend ribassista in atto su Borsa Italiana ma Banca Mediolanum e STM si muovono in controtendenza sul Ftse Mib

Il trend ribassista in atto sui mercati europei registra oggi una nuova tappa verso un ulteriore consolidamento. Il dato di Borsa Italiana Oggi 2 novembre 2020 è emblematico sotto questo punto di vista. Il Ftse Mib, come da attese del pre-market, ha avviato le contrattazioni in ribasso scivolando sotto i 17900 punti. Ad appesantire il paniere di riferimento di Piazza Affari sono le vendite molto forti che stanno interessando titoli come Recordati e Nexi.

Pur non mancando quotate che si muovono in controtendenza e che quindi segnano un rialzo (è questo il c aso di Banca Mediolanum e STM) a prevalere è comunque il segno rosso come si può vedere anche dal grafico in tempo reale sotto riportato.

Il sentiment dei mercati continua ad essere condizionato dal progressivo aggravamento dalla pandemia di coronavirus in tutta Europa (Italia compresa) e dall'oramai certezza dell'inevitabilità di altre misure restrittive per provare a tenere sotto controlla la curva dei contagi. Per la cronaca nessuna sorpresa è arrivata lo scorso venerdì sera dall'agenzia di rating DBRS che ha confermato la raccomandazione in essere sull'Italia a BBB High con outlook negativo.

Tra le azioni migliori di oggi 2 novembre 2020 ci sono (finestra informativa delle 9,30):

Banca Mediolanum: +1,62 per cento a 5,95 euro

STMicroelectronics

Buzzi Unicem

L'elenco delle azioni peggiori, invece, comprende:

Nexi: -4,02 per cento a 12,66 euro

Recordati: -3,6 per cento a 42,89 euro

Diasorin: -1,75 per cento a 185,2 euro.

Borsa Italiana Oggi 2 novembre 2020: titoli più interessanti

Tra le quotate da tenere d'occhio nella seduta di oggi ci sono quelle del settore bancario a partire da Unicredit. Secondo quanto riportato ieri da Il Sole 24 Ore, sarebbe allo studio un progetto di fusione tra la stessa Unicredit e Banca Monte dei Paschi. Precisamente a fondersi sarebbero le attività italiane di Unicredit mentre quelle estere potrebbero integrarsi con un colosso europeo come CommerzBank o l a francese Société Générale. Insomma, stando alle indiscrezioni, quello che si profilerebbe sarebbe una sorta di risiko nel risiko. Al di là delle ipotesi va comunque precisato che ad oggi il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha presentato alcuna proposta alla banca guidata da Mustier.

Altra quotata da tenere d'occhio oggi è Nexi (attualmente la peggiore sul Ftse Mib). La società ha reso noto di aver concordato con Nets un periodo di esclusiva delle negoziazioni per arrivare, nell'arco dei prossimi 10 giorni, ad accordo vincolante riguardante un'operazione di fusione tra i due colossi europei che sono attivi nel segmento dei pagamenti digitali.

