Borsa Italiana Oggi (13 novembre 2020): azioni Unipol e BPER Banca in primo piano

© Shutterstock

Previsto un avvio in ribasso per la borsa di Milano. Tra le azioni da tenere d'occhio ci sono le Unipol in scia alla pubblicazione della trimestrale

L'ultima seduta settimanale di Piazza Affari dovrebbe aprirsi con gli indici in leggero ribasso. E' questa l'indicazione che arriva dai futures di oggi 13 novembre 2020. La flessione andrebbe intesa come assestamento dopo il forte rally che il principale indice della borsa di Milano ha messo a segno nella prima parte dell'Ottava attuale.

✅ AVATRADE: Trading in sicurezza e senza commissioni su +500 strumenti finanziari con con un broker regolamentato MiFID II. MT4/5, WebTrading e Mobile APP. — Prova con un conto Demo gratuito +100.000€ virtuali >>

In primo piano sulla borsa di Milano ci sono sempre le trimestrali. A differenza delle recenti sedute, però, oggi ad essere sotto esame per la pubblicazione dei conti dei primi nove mesi 2020 è solo Unipol. Altro tema caldo in borsa oggi è la conclusione del collocamento del BTP Futura. Il Tesoro renderà noto l'ammontare dei tassi cedolari definitivi. Per seguire l'andamento in tempo reale del collocamento del nuovo BTP Futura si pu ò fare riferimento a questo articolo.

Il contesto di riferimento in cui si muoveranno oggi gli indici di borsa, vede sia la borsa Usa che quella del Giappone aver chiuso la settimana con una seduta negativa. Nel dettaglio, a Tokyo l'indice Nikkei ha rimediato un ribasso dello 0,53 per cento attestandosi a quota 25.386 punti. Segni rossi anche sugli indici americani con il Dow Jones che ha archiviato la seduta di ieri in ribasso dell'1,08 per cento a 29.080 punti e ancora l'S&P 500 che ha chiuso la giornata con un ribasso dell'1 per cento a quota 3.537 punti e il Nasdaq che ha perso lo 0,65 per cento a 11.710 punti.

Prima di analizzare le quotate che oggi potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo significative, ricordo che per investire in borsa non è per forza necessario comprare titoli in senso fisico. Una valida alternativa, ideale per chi punta solo a fare speculazione, è il CFD Trading. Scegliendo un broker autorizzato come ad esempio eToro (leggi qui la recensione completa) avrai subito la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a vendere e comprare CFD Azioni.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Borsa Italiana Oggi 13 novembre 2020: titoli più interessanti

Ed eccoci arrivati al paragrafo che è dedicato a quei titoli che oggi 13 novembre potrebbero registrare variazioni di prezzo interessanti. Tra le quotate da monitorare sul Ftse Mib ci sono Unipol, BPER Banca e Intesa Sanpaolo. Vediamo nel dettaglio.

Nel caso di Unipol a movimentare la seduta potrebbero essere i conti dei primi nove mesi 2020. La quotata bolognese ha chiuso i primi tre trimestri con un utile netto (esclusa la quota di terzi) pari a 759 milioni di euro, in ribasso del 18,5 per cento rispetto ai 931 milioni contabilizzati nei primi nove mesi 2020. Il calo è stato un effetto dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia di coronavirus. Sul fronte patrimoniale, alla fine di settembre l'indice di solvibilità (parametro che indica la solidità patrimoniale delle compagnie assicurative) metteva in evidenza un rapporto tra fondi propri e capitale richiesto pari al 193 per cento.

Vuoi investire in azioni Unipol attraverso il CFD Trading? Parti dal conto demo eToro (clicca qui).

Per quello che riguarda BPER Banca e Intesa Sanpaolo, invece, variazioni di prezzo su entrambi i titoli sono possibili in scia alla notizia della firma dell'accordo vincolante avente ad oggetto la cessione a BEPR Banca di un ramo d'azienda del gruppo risultante dall'acquisizione di UBI Banca. Dopo questa intesa integrativa, risulta essere del tutto completata l'individuazione delle filiali e delle risorse che saranno incluse nel ramo. Per la cronaca il perimetro del ramo comprende comprende 486 filiali, 7 in più rispetto a quanto precedentemente indicato tra le parti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA