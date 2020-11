Borsa Italiana Oggi 23 novembre 2020: azioni Creval non fanno prezzo

© Shutterstock

Il Ftse Mib si muove in positivo nonostante lo stacco dell'acconto sul dividendo di ben 4 società

Partenza all'insegna del rialzo per la borsa di Milano nella prima seduta della settimana. Contrariamente alle previsioni di chi si attendeva il solito effetto stacco dividendi, Borsa Italiana Oggi 23 novembre 2020 è subito partita evidenziando un verde molto intenso. Grazie alla prevalenza degli acquisti, il Ftse Mib si è portato a quota 21900 punti mettendo nel mirino addirittura i 22000 punti che, a questo punto, non è escluso che possano essere raggiunti nel corso della giornata.

✅ Conosci la rivoluzione del social trading di eToro? Unisciti alla community e condividi le tue strategie di trading. La funzione di 🥇CopyTrader™ ti permette di copiare in maniera automatica le performance del portafoglio dei migliori traders del mondo. Ottieni un conto Demo con 100.000€ di credito virtuale >>

Tra le azioni più in luce sul paniere di riferimento di Piazza Affari ci sono BPER Banca, Saipem e Unicredit. La presenza di ben due bancari tra i top tre è la dimostrazione di come l'OPA lanciata da Credit Agricole Italia su Creval abbia riportato in primo piano l'argomento fusioni tra banche.

Sul fronte opposto, ossia tra i titoli più pesanti, ci sono invece alcune delle quotate impegnate oggi con lo stacco dall'acconto sul dividendo 2021 come Terna, Poste Italiane e Recordati. (in questo articolo tutte le informazioni su cedole e dividend yield).

Nel grafico seguente è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista delle azioni migliori alle ore 9,30 include:

BPER Banca: +3,74 per cento a 1,54 euro

Saipem: +3,74 per cento a 1,98 euro

Unicredit: +3,13 per cento a 8,73 euro

Tra le quotate alle prese con i ribassi più ampi invece ci sono:

Terna: -3,02 per cento a 6,28 euro

Recordati: -0,84 per cento a 45,87 euro

Poste Italiane: -0,68 per cento a 8,7 euro

Per speculare su tutte le azioni indicate (anche quelle in ribasso) puoi operare attraverso il CFD Trading senza bisogno di comprare azioni in senso fisico. Scegliendo un broker autorizzato come IG (qui la recensione completa) avrai subito la demo gratuita da 30 mila euro per fare pratica senza rischi.

CFD Trading sulle azioni con IG>>>prendi qui la demo gratuita

Borsa Italiana Oggi 23 novembre 2020: titoli più interessanti

Come già anticipato in precedenza, tra le azioni più interessanti della seduta di oggi ci sono quelle del settore bancario. Il merito non è solo di Creval (che non fa parte del Ftse Mib) ma anche di Banco BPM. Il numero uno dell'istituto, Giuseppe Castagna, riprendendo le parole di Cimbri in merito ad una fusione tra BPER Banca e Banco BPM ha affermato che la sua banca è sempre interessante ad effettuare operazioni di integrazioni con altri istituti se l'obiettivo è quello di creare valore per i soci. A questo punto è evidente che ci sia la possiobilità che Banco BPM e BPER Banca possano essere i protagonisti di una nuova tappa del risiko bancario.

Ricordo che per investire in azioni Banco BPM, BPER Banca e Unipol puoi usare il CFD Trading. Scegliendo un broker affidabile come eToro (qui le opinioni) è possibile investire in borsa attraverso i contratti per differenza. Inizia la tua esperienza in modalità demo seguendo il link in basso.

Trading CFD sulle azioni: demo gratis eToro da 100.000€ >>> clicca qui

Se quelle sulle tre citate banche sono solo indiscrezioni, a guidare gli acquisti sulle azioni Creval oggi sono notizie vere e proprie. Come era prevedibile, l'annuncio dell'OPA da parte di Credit Agricole Italia ha scatenato gli acquisti sul Credito Valtellinese. Risultato dell'enorme appeal è che il titolo Creval a partire da un certo punto non è riuscito neppure a fare prezzo registrando un rialzo teorico di oltre il 21 per cento.

Sempre restando sugli indici secondari, una forte visbilità sembra averla oggi anche Tiscali. La quotata sara segna un rialzo di oltre 8 punti percentuali dopo la notizia della sottoscrizione con Telecom Italia (qui al demo per fare CFD Trading sulle azioni TIM) dell'intesa che le parti avevano raggiunto lo scorso 27 agosto in merito all'accordo di coinvestimento per la realizzazione di una partnership strategica riguardante lo sviluppo del mercato ultra-broadband in Italia mediante la partecipazione commerciale di Tiscali al progetto FiberCop.

©RIPRODUZIONE RISERVATA