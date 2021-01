Borsa Italiana Oggi 6 gennaio 2020: Ftse Mib in rialzo, Diasorin a picco

© Shutterstock

Banche e Saipem spingono al rialzo il paniere di riferimento di Piazza Affari. Vendite forti su Diasorin

Netta prevalenza degli acquisti su Borsa Italiana Oggi 6 gennaio 2020. La seduta dell'Epifania vede in evidenza le azioni del settore bancario e i petroliferi.

Venendo ai numeri, il Ftse Mib registra a metà mattinata una progressione dello 0,6 per cento a quota 22330 punti. Tra le azioni che segnano gli apprezzamenti più consistenti ci sono Buzzi Unicem, Unicredit e Saipem mentre, tra i titoli in maggiore affanno segnaliamo Diasorin e Nexi.

Nel grafico in basso è riportato l'andamento in tempo reale del Ftse Mib.

La lista dei titoli migliori della seduta comprende (finestra informativa delle ore 10,30):

Buzzi Unicem: +5,3 per cento a 20,97 euro

Unicredit: +3,2 per cento a 7,73 euro

Saipem: +2,67 per cento a 2,38 euro

Tra le azioni che sono invece alle prese con i ribassi più consistenti ci sono:

Diasorin: -4,09 per cento a 161,6 euro

Nexi: -2,13 per cento a 15,78 euro

Recordati: -1,97 per cento a 44,27 euro

Borsa Italiana Oggi 6 gennaio 2020: previsioni apertura

I futures sui principali indici della borsa di Milano hanno annunciato per oggi 6 gennaio 2020 (il giorno dell'Epifania Piazza Affari è normalmente aperta) un avvio di scambi in rialzo. A spingere sul segno verde la borsa di Milano e, più in generale, tutte le altre piazze europee potrebbe essere il buon andamento messo a segno ieri dalla borsa di Wall Street.

A New York, infatti, il Dow Jones ha messo a segno una progressione dello 0,55 per cento a quota 30.392 punti, mentre l'indice S&P 500 ha registrato una variazione positiva dello 0,71 per cento a quota 3.727 punti e il Nasdaq ha fatto ancora meglio con un rialzo dello 0,95 per cento a 12.819 punti.

Decisamente diversa, invece, l'aria che si è respirata sul mercato nipponico. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la terza seduta della settimana con il Nikkei in ribasso dello 0,38 per cento a quota 27056 punti.

Borsa Italiana Oggi 6 gennaio 2020: titoli più interessanti

Come oggi mattina riportiamo quelli che i titoli che potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più significative nella seduta del giorno. Per quello che riguarda oggi 6 gennaio, tra le azioni da tenere d'occhio ci sono quelle di alcuni banche e quelle del settore petrolifero.

Tre i bancari che oggi potrebbero segnare variazioni di prezzo rilevanti: Monte dei Paschi, Unicredit e Mediobanca. Banca MPS rientra di diritto nel paniere delle azioni calde alla luce della forte progressione del 6 per cento messa a segno nella seduta di ieri.

Per quello che invece riguarda Unicredit a fare da driver potrebbero essere le indiscrezioni di stampa pubblicate da La Repubblica secondo cui la banca guidata da Mustier avrebbe chiesto maggiori incentivi per poter procedere ad un'operazione di aggregazione con il Monte dei Paschi. In particolare, secondo il quotidiano, Unicredit avrebbe chiesto "una dote più cospicua di quella preventivata" che arriverebbe ad una cifra nel range tra i 5,5 e i 6 miliardi di euro tra i vari interventi previsti.

Le novità sulla fusione Unicredit Banca MPS possono essere sfruttate per fare trading attraverso i CFD quindi senza bisogno di comprare azioni in senso fisico

Oltre a questi titoli bancari, ci sono anche le azioni del settore oil da tenere d'occhio nella seduta di oggi. La forte volatilità registrata dalla quotazione petrolio nelle prime sedute dell'anno nuovo, ha dato molta visibilità ai titoli del comparto e infatti la seduta di ieri si è chiusa con Eni, Saipem e Tenaris in forte evidenza.

L'accordo raggiunto in seno all'OPEC + sui tagli alla produzione per i prossimi due mesi è una buna notizia per le azioni petrolifere