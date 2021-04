Borsa Italiana Oggi 9 aprile 2021: apertura condizionata da record S&P 500? I titoli più caldi

© Shutterstock

Previsto un avvio con variazioni minime per la borsa di Milano. Massima attenzione sulle azioni Atlantia

Come si muoverà la borsa di Milano nell'ulltima seduta della settimana? Stando alle indicazioni dei futures Piazza Affari oggi dovrebbe aprire gli scambi senza variazioni di rilievo. Movimenti frazionali sono attesi in apertura di contrattazioni anche sulle altre principali borse europee. I mercati azionari dal Vecchio Continente, quindi, non dovrebbero risentire del nuovo record raggiunto nella seduta di ieri dalla borsa di Wall Street.

Per la cronaca la borsa americana ha mandato in archivio la sessione di giovedì con il Dow Jones in rialzo dello lo 0,17 per cento a quota 33.504 punti, l'S&P 500 avanti dello 0,42 per cento a quota 4.097 punti, leggermente sotto il massimo storico raggiunto a 4.098 punti, e il Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,03 per cento a 13.829 punti.

Spostandoci sul mercato asiatico, questa mattina la borsa di Tokyo ha chiuso le contrattazioni con il Nikkei avanti dello 0,2 per cento a quota 29.768 punti.

Questo il contesto con cui Borsa Italiana Oggi 9 aprile 2021 dovrà fare i conti.

Borsa Italiana Oggi 9 aprile 2021: titoli più interessanti

Come sta avvenendo nelle ultime sedute, anche oggi a Piazza Affari non ci sono tanti titoli candidati a registrare variazioni di rilievo. La sola quotata da tenere d'occhio è Atlantia. Ieri il prezzo delle azioni della holding ha messo a segno un forte balzo in avanti.

A condizionare l'andamento del titolo è la notizia dell'avvio dell'esame da parte del management della società dell'offerta vincolante ricevuta per l'acquisizione dell'intera partecipazione dell'88 per cento del capitale detenuta in Autostrade per l’Italia che era stata presentata il 31 marzo 2021 dalla cordata costituita dalla Cassa Depositi e Prestiti Equity, Blackstone Infrastructure Advisors Le Macquarie Infrastructure and Real Assets.

Per completezza della notizia su Atlantia ricordiamo che il consiglio di amministrazione di Atlantia ha anche preso atto della manifestazione di interesse che è stata inviata dal gruppo spagnolo ACS e che è finalizzata all'acquisto di una partecipazione nel capitale di Autostrade per l’Italia, in consorzio con altri investitori sia nazionali che internazionali.