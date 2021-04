Borsa Italiana Oggi 14 aprile 2021: sarà apertura in verde? Le quotate su cui investire

© Shutterstock

Le previsioni indicano per oggi un'apertura di contrattazioni in rialzo per Piazza Affari. Tra le singole quotate attenzione massima su Tod's e su Exor

Quali sono le previsioni in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 14 aprile 2021? Vediamolo assieme in questo post. Stando alle indicazioni che arrivano dai future sui principali indici di Piazza Affari, la borsa di Milano dovrebbe aprire gli scambi in rialzo. Stessa intonazione è anche attesa per tutte le altre borse europee.

Le previsioni rialziste sull'azionario italiano ed europeo quasi stupiscono se si considera quello che è il contesto di riferimento. Sia la borsa di Tokyo che quella di Wall Street, infatti, non hanno particolarmente brillato nelle ultime rispettive sedute.

Nel dettaglio la borsa di Tokyo ha chiuso la seduta di oggi con l'indice Nikkei in calo dello 0,44 per cento a quota 29621 punti. A Wall Street, invece, il Dow Jones ha mandato in archivio la seduta di ieri con un ribasso dello 0,2 per cento 33.677 punti, l'S&P 500 ha chiuso la giornata con una progressione dello 0,33 per cento a 4.142 punti (leggermente sotto al nuovo massimo storico di 4.148 punti) e il Nasdaq ha archiviato la seduta in controtendenza rispetto all'andamento generale mettendo in cassaforte l'1,05 per cento a quota 13.996 punti.

Borsa Italiana Oggi 14 aprile 2021: titoli più interessanti

Quali sono le azioni più interessanti su cui conviene investire nella seduta di oggi? Conoscere l'identità di questi titoli è essenziale per capire come posizionarsi fin dal momento dell'avvio degli scambi. Come accade da alcuni giorni non ci sono tanti titoli interessanti. Una quotata da tenere d'occhio è certamente Exor. La holding degli Agnelli ha reso noto di aver comprato il 24 per cento della partecipazionenella società Christian Louboutin. Per Exor l'investimento sostenuto per l'operazione è stato pari a 541 milioni di euro.

La notizia potrebbe garantire al titolo una certa visibilità in borsa per tutta la seduta di oggi.

Accanto ad Exor, movimenti di prezzo molto interessanti potrebbero esserci su Tod's. La quotata del Della Valle ha recentemente registrato un forte apprezzamento in scia alla notizia della proposta per fare entrare l'imprenditrice digitale Chiara Ferragni nel consiglio di amministrazione della società. Dopo i recenti rally cosa farà il titolo Tod's oggi? Il trend positivo proseguirà oppure è previsto un predominio delle prese di profitto?