Borsa Italiana Oggi 19 aprile 2021: apertura condizionata da stacco dividendi

La borsa di Milano potrebbe fare i conti con lo stacco del dividendo di alcune importanti quotate del Ftse Mib. I titoli da tenere d'occhio in avvio di scambi

Previsioni prudenti in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 19 aprile 2021. Stando alle indicazioni dei futures, il Ftse Mib dovrebbe avviare gli scambi con movimenti frazionali. Ad tenere a freno il paniere di riferimento di Piazza affari potrebbe essere lo stacco dei dividendi di alcuni importanti quotate che è in calendario oggi.

In generale il contesto di rirferimento con il quale gli investitori dovranno fare i conti è molto tiepido. La borsa di Tokyo ha chiuso la prima seduta della settimana con il Nikkei in rialzo di un frazionale 0,01 per cento a quota 29685 punti. Variazioni molto contenute anche nell'ultima seduta della settimana della borsa Usa. A New York il Dow Jones ha chiuso la giornata avanti dello 0,48 per cento a 34.201 punti, dopo aver portato il massimo storico a 34.257 punti; l'S&P 500 ha messo in cassaforte lo 0,36 per cento a 4.185 punti, attestandosi leggermente sotto al massimo storico di 4.191 punti; e il Nasdaq ha mandato in archivio la giornata con un rialzo di appena lo 0,1 per cento a quota 14.052 punti.

Borsa Italiana Oggi 19 aprile 2021: titoli più interessanti

Come di consueto elencheremo di seguito i titoli che oggi potrebbero registrare le variazioni di prezzo più interessanti. Come abbiamo già detto a pesare sull'andamento degli scambi sul Ftse Mib potrebbero essere gli stacchi di dividendi che sono in programma oggi.

Unicredit ha staccato un dividendo pari a 0,12 euro per azione ed è quindi normale che la banca di Piazza Gae Aulenti debba essere inserita nell'elenco delle quotate più interessanti di oggi.

Oltre ad Unicredit altro titoli da tenere d'occhio nella seduta di oggi è Stellantis. La società staccherà oggi il dividendo straordinario di 0,32 euro. Lo scorso venerdì, dopo la chiusura degli scambi, Borsa Italiana aveva fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di Stellantis sulle quali è stato applicato un fattore di rettifica pari a 0,97903289 a seguito proprio dello stacco del dividendo straordinario di 0,32 euro previsto per oggi 19 aprile 2021. Il prezzo di chiusura di venerdì 16 aprile, pari a 15,262 euro, è stato rettificato a 14,942 euro.

Le altre quotate del Ftse Mib che oggi staccheranno il relativo dividendo sono: Banco BPM (0.06 euro), Campari (0,055 euro), CNH Industrial (0,11 euro), Ferrari (0,867 euro). In tutto oggi le quotate del paniere di riferimento di Piazza Affari impegnate con lo stacco della cedola sono sei.

A proposito di CNH Industrial, la società ha anche reso noto di aver chiuso le discussioni con FAW Jiefang riguardanti il business on-highway dell'azienda. CNH ha anche precisato che continuerà a perseguire i piani esistenti che puntano ad ottenere la separazione di queste attività nella prima metà del 2022.