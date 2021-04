Borsa Italiana Oggi 30 aprile 2021: verso apertura incerta, azioni Eni in primo piano

© Shutterstock

Nell'ultima di Ottava è previsto un avvio all'insegna dell'incertezza per la borsa di Milano. Faro su Eni che ha pubblicato i conti del primo trimestre 2021

Non ci sono indicazioni precise su quello che potrebbe essere il colore prevalente della borsa di Milano nell'ultima di Ottava. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures, Piazza Affari dovrebbe aprire gli scambi senza una direzione precisa e comunque con minime variazioni di prezzo. Lo stesso andamento è atteso anche sugli altri indici europei.

Il contesto di riferimento vede la borsa di Tokyo in rosso e Wall Street in verde. Nel dettaglio, dopo la pausa per festività di ieri, la borsa del Giappone ha mandato in archivio le contrattazioni con il Nikkei in calo dello 0,83 per cento a quota 28.813 punti. Segno verde prevalente a Wall Street, invece, con il Dow Jones che ha archiviato la seduta in rialzo dello 0,71 per cento a 34.060 punti, l'S&P 500 in progressione dello 0,68 per cento a 4.211 punti (questo indice ha raggiunto il nuovo massimo storico a 4.219 punti) e il Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,22 per cento a 14.083 punti.

Borsa Italiana Oggi 30 aprile 2021: titoli più interessanti

Quella di oggi sarà una seduta ricca di spunti macro per la borsa di Milano. L'agenda di oggi prevede la pubblicazione dei seguenti market mover: tasso di disoccupazione a marzo 2021 e Pil relativo al primo trimestre 2021.

Premesso questo, su quali quotate conviene investire oggi 30 aprile a Piazza Affari? Per quello che riguarda il Ftse Mib, è soprattutto un titolo che potrebbe registrare movimenti di prezzo molto significativi. Si tratta di Eni. Il Cane a Sei Zampe nel pre-market ha pubblicato i conti del primo trimestre 2021. La trimestrale, quindi, è l'assist da sfruttare per speculare sull'andamento del titolo oil.

Per la cronaca, Eni ha chiuso il primo trimestre con ricavi e reddività in ripresa. Il rilancio è stato possibile grazie al netto miglioramento dello scenario upstream con il prezzo del petrolio Brent che si è assestato a 61 dollari al barile, evidenziando un rialzo del 21 per cento sul primo trimestre 2020 e del 38 per cento sul quarto trimestre 2020. Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre 2021, il management della colosso degli idrocarburi ha anche annunciato il lancio del progetto strategico per quotazione oppure per cessione di una quota minoritaria della nuova business unit Eni gas e luce e renewables.

Alle ore 14 il consiglio di amministrazione del Cane a sei Zampe terrà la conference call di commento dei conti del primo trimestre 2021.