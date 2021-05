Borsa Italiana Oggi 18 maggio 2021: view positiva, le azioni su cui investire

© Shutterstock

La pubblicazione dei conti trimestrali, rende molto interessante il titolo Generali. Attenzione anche a Stellantis e a Mediobanca

Le previsioni in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana Oggi 18 maggio 2021 suggeriscono un avvio positivo. I futures sui principali indici di Piazza Affari, infatti, sono ben intonati. Stessa situazione anche sulle altre borse europee.

L'ipotesi dell'avvio in rialzo è sostenuta dall'ottima chiusura di contrattazioni di Tokyo. La borsa del Giappone ha infatti mandato in archivio la seconda seduta della settimana con il Nikkei in progresso del 2,09 per cento nonostante la delusione per il dato sul Pil giapponese nel primo trimestre 2021. L'economia del Sol Levante, infatti, ha registrato nei primi tre mesi dell'anno una contrazione del 5,1 per cento su base annua contro il -4,6 per cento atteso dagli analisti. Su base sequenziale, invece, il Pil del Giappone è sceso dell'1,3 per cento.

Restando sui mercati esteri, la borsa di Wall Street ha invece chiuso la seduta di ieri (la prima della nuova Ottava) con il Dow Jones in ribasso dello 0,16 per cento a quota 34.328 punti, l'S&P 500 in calo dello 0,25 per cento a 4.163 punti e il Nasdaq che ha lasciato sul parterre lo 0,38 per cento a 13.379 punti. Per la cronata, comunque, la borsa americana proveniva dal forte balzo messo a segno nella seduta di venerdì.

Borsa Italiana oggi 18 maggio 2021: titoli più interessanti

Quali sono le azioni su cui conviene investire in borsa oggi 18 maggio 2021? L'elenco dei titoli interessanti comprende ben tre quotate del Ftse Mib. Si tratta di Generali Assicurazioni, di Stellantis e di Mediobanca.

Nel caso della compagnia assicuratrice a fare da driver potrebbe essere la pubblicazione dei conti trimestrali che è avvenuta oggi nel premarket. Quale sarà la reazione del mercato alla trimestrale Generali? Per rispondere a questa domanda è necessario analizzare nel dettaglio le singole voci dei conti del primo trimestre. In generale i parametri hanno messo in evidenza un miglioramento sia del risultato operativo che dei premi lordi che hanno battuto il consensus degli analisti.

Come già anticipato in precedenza, altro titolo da attenzionare è Stellantis. Il colosso del settore automotive ha presenterà la nuova partnership strategica che è stata siglata con Hon Hai Precision Industry (Foxconn). Per finire c'è poi Mediobanca che potrebbe essere condizionata dalla notizie di stampa secondo cui la Fininvest ha seduto ai blocchi la quota detenuta nel capitale di Piazzetta Cuccia che ammonta al 2 per cento.