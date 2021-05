Borsa Italiana Oggi 19 maggio 2021: possibile forte calo, due big su cui scommettere

© Shutterstock

Previsto un avvio in ribasso per la borsa di Milano. Massima attenzione alle azioni Telecom Italia TIM e Mediobanca

Le previsioni in vista dell'apertura degli scambi su Borsa Italiana Oggi 19 maggio 2021 non sono affatto positive. Il Ftse Mib, stando alle indicazioni che arrivano dai futures, dovrebbe aprire gli scambi in ribasso di circa 1 punto percentuale. Stesso andamento dovrebbero avere anche gli indici delle altre borse europee. L'avvio in calo per l'azionariato del Vecchio Continente è il solo scenario possibile alla luce delle performance deboli che sono state registrate sia dalla borsa di Tokyo che da quella di Wall Street.

La piazza nipponica ha chiuso la seduta di metà settimana con l'indice Nikkei in ribasso dell'1,28 per cento. Male anche il più ampio indice Topix. Prevalenza di segni negativi anche nella seduta di ieri della borsa di Wall Street. A New York, infatti, il Dow Jones ha registrato una flessione dello 0,78 per cento a 34.061 punti, mentre l'S&P 500 ha perso lo 0,85 per cento a 4.128 punti e il Nasdaq ha lasciato sul parterre lo 0,56 per cento a 13.304 punti.

Più che l'andamento negativo delle principali borse mondiali, però, a far rumore oggi è soprattutto il nuovo crollo delle criptovalute con il prezzo del Bitcoin che è addirittura precipitato sotto quota 40 mila dollari.

Borsa Italiana Oggi 19 maggio 2021: titoli più interessanti

Come di consueto inseriamo in questo secondo paragrafo del post, una serie di riferimenti su quelle che potrebbero essere le azioni migliori della seduta. Tra i titoli da tenere d'occhio oggi 19 maggio 2021, ve ne sono due del Ftse Mib. Si tratta di Telecom Italia e di Mediobanca.

L'ex monopolista oggi approverà i conti del primo trimestre 2021. La pubblicazione della trimestrale avverrà però domani mattina prima dell'apertura degli scambi. Tuttavia, grazie alle previsioni sui risultati del primo trimestre 2021, è comunque possibile speculare sul titolo attraverso i CFD (qui la demo eToro: è gratis).

Seconda quotata da tenere d'occhio è Mediobanca. Il titolo di Piazzetta Cuccia continua ad essere sotto ai riflettori. Dalle comunicazioni Consob si apprende, infatti, che lo scorso maggio Leonardo Del Vecchio, attraverso la sua holding DelFin, ha aumentato la partecipazione detenuta nel capitale della banca, portandola dal 10,162 per cento al 15,402 per cento.

Spostandoci fuori dal paniere di riferimento della borsa di Milano, un titolo che oggi potrebbe offrire spunti interessanti è Technogym. L'azionista di riferimento della quotata, TGH, ha comunicato di aver avviato la cessione di massime 12.000.000 azioni ordinarie, pari al 5,96 per cento del capitale della società, mediante una procedura di accelerated bookbuilding. L'operazione è stata riservata a investitori qualificati in Italia e investitori istituzionali all'estero.