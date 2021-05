Borsa Italiana Oggi 25 maggio 2021: oscillazioni frazionali in apertura, su quali azioni scommettere?

© Shutterstock

Per la seduta di oggi di Piazza Affari è previsto un avvio di contrattazioni in leggero rialzo. Attenzione alle azioni Unicredit che potrebbero registrare forti variazioni di prezzo

Come sarà l'apertura di contrattazioni di Borsa Italiana oggi 25 maggio 2021? Ci sarà una prevalenza dei segni positivi oppure è più probabile che a dominare siano le vendite. Dopo il dividend day di ieri (ben 18 società del Ftse Min impegnate con lo stacco della cedola), c'è molta attesa per quello che potrebbe accadere nella seduta di oggi. Per restare aggiornato sulla cronaca della giornata è sufficiente leggere questo post.

Come di consueto, iniziamo dal premarket. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, il Ftse Mib oggi dovrebbe aprire gli scambi con movimenti di prezzo frazionali. Più probabile una prevalenza degli acquisti sia pure senza particolari fiammate. Stessa tonalità dovrebbero assumere anche gli altri indici delle più importanti borse europee.

Il contesto di riferimento è moderatamente positivo. Questa mattina la borsa di Tokyo ha mandato in archivio la seconda seduta della settimana con il Nikkei in rialzo dello 0,67 per cento a quota 28553 punti. Intonazione positiva anche a New York con l'indice Dow Jones che ha chiuso la seduta con una progressione dello 0,54 per cneto a quota 34.394 punti, l'S&P 500 in rialzo dello 0,99 per cento a 4.197 punti e il Nasdaq che ha messo in cassaforte l'1,41 per cento attestandosi a quota 13.661 punti.

Borsa Italiana Oggi 25 maggio 2021: titoli più interessanti

Come di consueto, in questa seconda parte del post giornaliero, indichiamo quelle che sono le quotate che potrebbero mettere a segno le variazioni di prezzo più interessanti. Conoscere quali sono i titoli che fin dall'apertura si potrebbero mettere in evidenza con variazione di prezzo consistenti, significa avere tutto il tempo a disposizione per definire un'opportuna strategia di investimento.

Premesso questo, il titolo assolutamente da monitorare oggi 25 maggio 2021, è Unicredit. La big del settore bancario potrebbe mettere a segno forti oscillazioni di prezzo a seguito della notizia relativa all'acquisizione, nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie finalizzato alla remunerazione ordinaria degli azionisti per l’esercizio 2020, di 3.133.580 azioni a un prezzo medio ponderato di 10,2344 euro. L'operazione è avvenuta tra il 17 e il 21 maggio 2021.

Altra quotata da tenere d'occhio in vista dell'apertura delle contrattazioni è Diasorin. La società della diagnostica ha reso noto il lancio del nuovo test dell’antigene LIAISON Quick Detect COVID per la diagnosi del Covid-19 sulla piattaforma Point-of-Care LIAISON IQ in quei mercati che accettano la marcatura ce. Tecnicamente LIAISON Quick Detect COVID Ag è un test finalizzato alla diagnosi del COVID-19 in contesti decentralizzati che è stato sviluppato da Lumos Diagnostics nell'ambito della collaborazione avviata con DiaSorin.