Borsa Italiana Oggi 31 maggio 2021: Ftse Mib in rialzo, vola Cattolica Assicurazioni

Forte rialzo per le quotazioni Atlantia nella prima seduta settimanale ma è l'OPA di Generali su Cattolica Assicurazioni la notizia del giorno

Prevalenza dei segni positivi nell'ultima seduta del mese di maggio di Borsa Italiana. Grazie ad alcuni titoli in forte verde, il paniere di riferimento di Piazza Affari ha subito recuperato la leggera sbandata iniziale portandosi sul verde.

A spingere in alto il Ftse Mib in avvio di scambi sono Atlantia e Interpump Group. Tra i titoli in maggiore affanno, invece, segnaliamo Enel e A2A. I cali delle due utilities, comunque, sono molto limitati e non arrivano ad un punto percentuale.

Fuori dal Ftse Mib, segnaliamo il rally di Cattolica Assicurazioni che, a seguito della notizia del lancio dell'OPA da parte di Generali, registra un balzo di oltre il 12 per cento.

Alle ore 10,30 la situazione sul Ftse Mib è la seguente: rialzo dello 0,28 per cento a 25240 punti.

Per seguire l'andamento del Ftse Mib puoi fare riferimento al grafico in basso che riproduce il derivato Italy 40.

La lista delle quotate migliori della seduta di oggi comprende (finestra informativa ore 10,30):

Atlantia: +3,16 per cento a 16,14 euro

Interpump Group: +1,69 per cento a 46,82 euro

Banca Mediolanum: +1,54 per cento a 8,05 euro

Tra i titoli in maggiore affanno invece ci sono:

Enel: -0,72 per cento a 8,08 euro

A2a: -0,52 per cento a 1,70 euro

Exor: -0,3 per cento a 70,15 euro

Borsa Italiana oggi 31 maggio 2021: pre-market

Tutto pronto per una nuova Ottava a Piazza Affari. Le previsioni in vista dell'apertura delle contrattazioni su Borsa Italiana oggi 31 maggio 2021 non sono affatto positivo. Alla luce di quello che è l'andamento dei futures c'è da attendersi per la seduta odierna un avvio di scambi in leggero ribasso. Cali frazionali dovrebbero caratterizzare anche l'apertura degli scambi sulle più importanti borse europee.

E' il contesto di riferimento la principale ragione per cui i mercati europei potrebbero aprire la settimana con un calo. La borsa di Tokyo, infatti, ha mandato in archivio la seduta odierna con l'indice Nikkei in calo dello 0,99 per cento a quota 28.860 punti. Rialzi minimi, invece, sui listini americani nell'ultima di Ottava. La seduta di venerdì di Wall Street si è infatti chiusa con l'indice Dow Jones in aumento dello 0,19 per cento a 34.529 punti, l'S&P 500 in rialzo dello 0,08 per cento a 4.204 punti e il Nasdaq che ha registrato una variazione frazionale dello 0,09 per cento a 13.749 punti. Dalla borsa di Wall Street non ci sarà da attendersi nulla oggi essendo chiusa per festività.

Borsa Italiana Oggi 31 maggio 2021: i titoli più interessanti

Vuoi conoscere le quotate che oggi 31 maggio potrebbero registrare i movimenti di prezzo più significativi? Per avere alcuni spunti operativi su dove investire oggi, non devi far altro che leggere questo paragrafo.

Tra i titoli da tenere d'occhio c'è Atlantia. Oggi è prevista la riunione della holding che sarà chiamata a deliberare sulla cessione dell’intera partecipazione detenuta in Autostrade per l’Italia al consorzio formato da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie European Infrastructure Fund 6. In poche parole, quella di oggi potrebbe essere una giornata storica per Atlantia che sarà chiamata a progettare un nuovo futuro senza Autostrade per l'Italia ma con una dote di 7,2 miliardi di euro (di cui 5,3 miliardi frutto della cessione di ASPI alla cordata guidata dalla Cassa Depositi e Prestiti) che potrà essere usata per implementare nuovi investimenti in infrastrutture sia in Italia che all'estero.

Altro titolo da tenere d'occhio è Cattica Assicurazioni. La quotata ha chiuso la seduta di venerdì con un forte balzo in avanti. La domanda da porsi per la seduta di oggi è la seguente: il rally delle quotazioni di Cattolica Assicurazioni proseguirà oppure è più logico attendersi una pausa che comunque sarebbe frutto delle prese di profitto? Dalla risposta a questa domanda si può dedurre la strategia operativa da seguire sul titolo nella seduta di oggi.

Infine, ultima quotata da tenere d'occhio nella giornata odierna, è Banca Monte dei Paschi. Il titolo della banca toscana è sugli scudi da tempo. Come abbiamo avuto modo di riferire venerdì in questo articolo, l'appeal su MPS è cresciuto tantissimo in scia alle ultime indiscrezioni sul possibile spezzatino della società. E' possibile che anche nella seduta di oggi l'interesse degli investitori su MPS sia destinato a restare alto.