Borsa Italiana Oggi 9 giugno 2021: Ftse Mib piatto, Eni e Tenaris in calo

Apertura poco mossa per la borsa di Milano nella terza seduta della settimana. Oggi ci sono ben tre titoli da monitorare tra cui la big Enel

Poco movimento a Piazza Affari nella seduta di metà settimana. Come avevamo già anticipato nelle previsioni, il Ftse Mib oggi 9 giugno 2021 ha aperto la sessione senza significative variazioni di prezzo. Nella prima ora di contrattazioni, i movimenti sono stati molto contenuti. Nonostante questo limite, però, non mancano titoli che registrano oscillazioni anche importanti.

Ad esempio tra le quotate che segnanto il più ampio apprezzamento ci sono Exor e soprattutto Nexi con la seconda che avanza di ben oltre il 3 per cento. Se i verdi intensi non mancano, sono i rossi netti a latitare. Le quotate peggiori della seduta, Eni e Tenaris, limitano infatti il rispettivo ribasso a meno dell'1 per cento.

Alle ore 10,00 possiamo fotografare la seguente situazione sul principale indice di Piazza Affari: Ftse Mib in rialzo di un frazionale 0,05 per cento a quota 25821 punti.

Per restare sintonizzati sull'andamento del Ftse Mib può essere utile consultare il grafico in basso che riproduce il derivato Italy 40.

La lista delle quotate migliori aggiornata alle ore 10,00 comprende:

Nexi: +3,07 per cento a quota 17,47 euro

Exor: +1,44 per cento a 71,88 euro

BPER Banca: +1,28 per cento a 2,06 euro

Tra i titoli che invece registrano i ribassi più ampi ci sono:

Eni: -0,74 per cento a 10,41 euro

Tenaris: -0,67 per cento a 9,54 euro

Generali: -0,49 per cento a 17,14 euro

Borsa Italiana Oggi 9 giugno 2021: pre-market

Come sarà l'apertura della borsa di Milano nella terza seduta della settimana? Ci sarà una prevalenza di segni verdi oppure è più probabile un dominio dei ribassi? Per rispondere a queste domande non devi far altro che leggere questo post dedicato alla cronaca della giornata.

Come sempre è dal premarket che partiamo. Stando alle indicazioni che arrivano dai futures sui principali indici di Piazza Affari, il Ftse Mib oggi dovrebbe aprire gli scambi senza una direzione netta. Stesso trend è anche atteso sulle altre borse europee. In pratica, come già avvenuto nelle ultime sedute, è molto probabile che tutto possa decidersi nei primissimi minuti di contrattazione.

Il contesto di riferimento non è dei migliori. La borsa di Tokyo ha infatti chiuso la giornata con il Nikkei in ribasso dello 0,35 per cento a quota 28861 punti. Sessione senza direzione, invece, per la borsa di Wall Street. Al termine della seduta di ieri, la piazza americana ha visto emergere i seguenti dati: Dow Jones in calo dello 0,09 per cento a quota 34600 punti, S&P 500 in rialzo dello 0,02 per cento a quota 4.227 punti e Nasdaq in aumento dello 0,31 per cento a 13.925 punti.

Borsa Italiana Oggi 9 giugno 2021: titoli più interessanti

Come abbiamo già anticipato in precedenza, oggi ci sono ben tre titoli che potrebbero registrare variazioni di prezzo molto consistenti. Si tratta di Enel, A2A e Autogrill. Le prime due fanno parte del Ftse Mib.

Vediamo nel dettaglio. Enel potrebbe essere influenzata dal lancio sul mercato Eurobond di un Sustainability-Linked bond multi-tranche rivolto ai soli investitori istituzionali per un ammontare totale pari a 3,25 miliardi di euro. L'obbligazione ha ricevuto ordini complessivi per 11,3 miliardi di euro. A curare il lancio è stata Enel Finance International, la controllata finanziaria di diritto olandese del colosso dell'elettrità. La società ha anche annunciato il lancio di una seconda offerta che è volta a riacquistare, e in una fase successiva a cancellare, quattro serie di obbligazioni convenzionali che sono in circolazione, per un ammontare massimo di un miliardo di euro.

Oltre ad Enel, c'è poi A2A nella lista di titoli interessanti. L'utility e Ardian hanno reso noto di aver firmato un accordo non vincolante che fissa i termini principali di una eventuale partnership nella generazione e fornitura di energia in Italia.

Per finire una menzione va ad Autogrill. La società ha reso note le caratteristiche dell'aumento di capitale in partenza il prossimo lunedì 14 giugno. L'operazione prevede l'emissione di massime 130.633.542 nuove azioni ordinarie che verranno offerte in opzione agli azionisti nel rapporto di 13 azioni ogni 25 azioni possedute. Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni è stato fissato a 4,59 euro.