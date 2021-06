Borsa Italiana Oggi 11 giugno 2021: apertura incerta, upgrade su Unipol e UnipolSAI

© Shutterstock

La borsa di Milano verso un'apertura senza direzione il giorno dopo le decisioni di politica monetaria della BCE

La decisione della BCE di lasciare invariti i tassi di riferimento rimandando, al contempo, le decisioni sull'avvio di un eventuale tapering, sono al centro del dibattito tra gli investitori. Inevitabile, alla luce di tali premesse, che i mercati azionari risentano di questa insicurezza. Non c'è quindi nulla di cui stupirsi se Borsa Italiana oggi 11 giugno 2021 è candidata ad aprire gli scambi senza una direzione precisa. Avvio da decidere anche sugli altri listini europei.

Oltre dalla decisioni di politica monetaria che sono state adottate ieri dalla Banca Centrale Europea, gli altri puntelli che definisco le coordinate dell'odierno contesto di riferimento dei mercati, sono la chiusura della borsa di Tokyo e quella di New York.

Partiamo dalla prima. La borsa del Giappone ha mandato in archivio l'ultima seduta della settimana con il Nikkei immobile a 28959 punti. In leggero ribasso, invece, il più ampio indice Topix che ha perso lo 0,12 per cento.

Spostandoci sul mercato azionario americano, invece, la borsa Usa ha chiuso la seduta di ieri con il Dow Jones in rialzo di un frazionale 0,06 per cento a quota 34.466 punti, l'S&P 500 in aumento dello 0,47 per cento a 4.239 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico di 4.250 punti, e il Nasdaq che ha messo in cassaforte lo 0,78 per cento salendo a quota 14.020 punti.

Borsa Italiana Oggi 11 giugno 2021: titoli più interessanti

Ci sono quotate che oggi potrebbero mettere a segno variazioni di prezzo di una certa consistenza? La risposta è affermativa. Tra i titoli da tenere d'occhio ci sono Unipol e UnipolSAI. Al centro dell'interesse degli operatori la decisione dell'agenzia Fitch di migliorare di un livello il rating sulla solidità finanziaria della compagnia assicurativa, portandolo a BBB+ dal precedente BBB”. L'upgrade colloca il rating di UnipolSAI due notch sopra il rating della Repubblica Italiana che vanta invece rating BBB- con Outlook stabile.

Alla luce della promozione del rating di UnipolSAI, gli analisti di Fitch hanno anche migliorato di un livello il rating sulla solidità finanziaria di Unipol, portandolo a BBB dal precedente BBB-. L'agenzia di valutazione ha quindi confermato l'outlook sui rating per entrambe le compagnie assicurative.

Altro titolo da tenere d'occhio nella seduta di oggi è Atlantia. E' prevista a brevissimo la firma dell'accordo che porterà Autostrade per l'Italia nelle mani dello Stato. L'intesa tra la cordata guidata dalla Cassa Depositi e Prestiti (di cui fanno anche parte i fondi Blackstone e Macquarie) e la holding è stata raggiunta sulla base di una valutazione pari a 9,3 miliardi di euro.

Oltre 20 anni fa, quando Atlantia prese il controllo di ASPI nell'ambito del processo di privatizzazioni che lo Stato Italiano partava avanti in quel periodo, la valorizzazione fu pari a 8,3 miliardi di euro.